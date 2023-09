Provedel: “Con il Napoli serve gara perfetta. In Champions non ci sono gironi semplici”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

In vista della gara di campionato contro il Napoli, il portiere della Lazio Ivan Provedel è stato intervistato dai canali ufficiali della società ai quali ha fatto il punto dell'attuale situazione della squadra. L'estremo difensore si è inoltre soffermato sull'ambientamento dei nuovi acquisti e sul suo rapporto con i compagni. Queste le sue parole. “Domani servirà una partita perfetta, dovremo fare al meglio tutto ciò che ci verrà chiesto dal mister per poter portare a casa punti, sfruttando quelle che sono le mancanze del Napoli. Le sconfitte contro Lecce e Genoa ci hanno insegnato che il campionato è equilibrato e che se non sei al top puoi perdere punti con chiunque. Ora bisogna pedalare a testa bassa e intraprendere un cammino positivo. Ogni partita è a sé, loro sono i campioni d'Italia e sono tra le squadre favorite, ma noi non dobbiamo avere timore. Bisogna fare attenzione e continuare il nostro percorso di crescita, faremo di tutto per vincere”.

Prosegue Provedel: “In Champions abbiamo avuto un girone difficile, ma Europa non ci sono raggruppamenti semplici. Dovremo fare come sempre del nostro meglio per poter andare agli ottavi di finale. I nuovi arrivati si stanno inserendo bene, non è facile ambientarsi ed entrare nei meccanismi, ci vuole tempo. I ragazzi si sono presentati ottimamente, con tanta voglia di fare. Sepe lo conoscevo già, conosce anche il mister che lo ha già allenato. Mandas è arrivato adesso, avrà bisogno del tempo per integrarsi. Sono molto contento dei miei compagni”.