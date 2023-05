Provedel, cresciuto in quell'Udinese che "lo scartò": ora è un gigante nella Lazio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel stasera tornerà in quella città che l'ha visto nascere e crescere con i guanti alle mani, anche se non fin da subito. A Pordenone faceva l'attaccante, nel Liapiave è diventato portiere. Poi è passato all'Udinese, dove ha dato inizio alla sua carriera come custode dei pali. Come riporta la rassegna di Radiosei, nel settore giovanile bianconero c'è stato per due anni mentre la prima squadra raggiungeva la Champions con Guidolin. La società intanto, sceglieva di puntare sui suoi compagni Scuffet e Meret, per questo Ivan partì verso Verona, destinazione Chievo. Alla Lazio, Ivan è diventato definitivamente grande, riuscendosi anche a prendere la maglia della Nazionale azzurra. Ma è con quella biancoceleste che ha tagliato traguardi importanti già alla sua prima stagione, con 19 clean sheet ottenuti finora, un record per la società capitolina in Serie A. I dati impressionanti non sono finiti qui, perché Provedel ha raggiunto la percentuale più alta di parate (il 77%) tra i portieri con almeno 15 presenze nella storia della massima serie italiana. Stasera per lui sarà l'occasione di dimostrare all'Udinese che quel ragazzo con la porta alle spalle è diventato un gigante e che forse lasciarlo andare è stato un peccato (e a distanza di anni una fortuna per la Lazio). Una Lazio che mira l'obiettivo Champions League anche grazie alle sue formidabili prestazioni.