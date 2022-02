Quanto è laziale Milinkovic, il Sergente tifoso. E per il futuro...

La cosa più bella di Milinkovic è quanto sia profondamente laziale e come lo dimostri ogni volta in campo, da leader, a volte da capitano, altre senza i gradi che può dargli una fascia perché tanto il Sergente è lui. E la cosa ancora più bella è che anche ieri, proprio a Firenze, ci ha tenuto a ribadire la sua ormai smisurata lazialità con quel gesto, che è diventato abitudine al Franchi: la mano che incontra lo scudetto sul petto e lo mostra. È successo il 9 gennaio 2016 (fatalità proprio il 9 gennaio), quando Sergej trovava il primo gol biancoceleste in Serie A e indicava a tutto lo stadio l'aquila che indossava sulla maglia, e si è ripetuto nel 3-0 di ieri dopo la rete del vantaggio. Ha esultato sotto la curva dei tifosi laziali, ha abbracciato i compagni, ha stretto i pugni e poi si è toccato il simbolo della Lazio per rimarcare la sua fede. Centrocampista insuperabile, i numeri parlano da soli, ma l'amore che ha per questa squadra dice ancora di più. Ormai sono sette anni di Milinkovic a Roma, in pochi ci avrebbero creduto. Qui si è fatto conoscere, è maturato e poi è sbocciato diventando uno dei giocatori migliori a livello europeo nel suo ruolo. È una mezzala a tutto campo, totale, sognata da tanti club europei. Per ora il suo futuro è ancora alla Lazio, il contratto scade nel 2024, Lotito e Tare mantengono buoni rapporti con Kezman che è già stato a Formello per discutere del domani. Se arriverà un'offerta irrinunciabile sarà difficile trattenere ancora "Sergio", ma intanto i tifosi se lo godono e lui si fa amare. Perché la cosa più bella di Milinkovic è quanto sia profondamente laziale.

