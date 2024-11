Ranking Uefa per club, la Lazio risale ancora: la classifica aggiornata

LAZIO RANKING UEFA - La Lazio risale nel ranking UEFA per club. Il poker di vittorie nelle prime quattro giornate contro la Dinamo Kiev, il Nizza, il Twente e il Porto hanno aiutato sensibilmente la squadra di Baroni che mantiene il passo spedito a punteggio pieno in Europa League. L' Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club aggiungendo i bonus dopo la quarta giornata di Champions ed Europa League e la terza di Conference. La squadra di Baroni è ora al 26esimo posto. Le aquile hanno la grande opportunità di risalire sensibilmente. Con gli aggiornamenti del ranking, la Lazio ha perso appena 4 punti del 2019/20 rimanendo stabile intorno alla 33esima posizione. La vittoria di giovedì ha regalato altri due punti e visto che ci saranno altre 4 partite, la speranza è che si possa migliorare ancora. Il cammino europeo della scorsa stagione(4 vittorie, 1 pari e 3 ko) ha portato in dote 18 punti di coefficiente, migliorando i 17 fatti segnare nel 2020/21.

Ricordiamo che il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2020/21 al 24/25) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza, come accadeva in passato, ma che fa solo la differenza in caso di parità (o sostituisce il punteggio qualora quello della squadra fosse più basso). Ogni vittoria in Europa League porta 2 punti, il pareggio 1, mentre l'accesso agli ottavi da prima nel girone portava 4 punti. Da valutare e capire la gestione del punteggio per il passaggio del turno legato al piazzamento visto che la Uefa non ha ancora aggiornato con la nuova formula. Dagli ottavi in poi, ogni passaggio del turno porta un ulteriore punto. Avere un buon ranking è importante per i sorteggi.

Ranking Uefa per club, la classifica

In vetta c'è il Manchester City che precede Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e Roma A completare la top ten ci sono Psg, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter e Villarreal. Per quello che riguarda le altre italiane, escluse Lazio, Inter e Roma, nelle prime cento posizioni troviamo l'Atalanta (in 19esima), la Juventus (in 21esima), il Milan (in 22esima) e il Napoli (in 24esima). La Fiorentina è al 38esimo posto, mentre chiude il Bologna al 91esimo.

