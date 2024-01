RIAD - Lazio, problemi per Rovella durante la rifinitura: la situazione - FOTO & VIDEO

RIAD - Brutte notizie durante la rifinitura pre Lazio-Inter, gara in programma domani 19 gennaio alle ore 20.00 e valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Nel corso dei primi minuti dell'allenamento odierno, infatti, Nicolò Rovella è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al piede destro. Il centrocampista ha prima lasciato il terreno di gioco, dove la squadra sta proseguendo la sessione, per poi accasciarsi al suolo lungo la pista che contorna lo stadio, prima di essere accompagnato dallo staff di Sarri negli spogliatoi. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della giornata, la speranza è che possa trattarsi di un infortunio leggero e, soprattutto, smaltibile in poche ore, così che il classe 2001 sia in grado di mettersi a disposizione del tecnico nell'importantissima partita di domani.