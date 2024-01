RIAD - Lazio, Supercoppa in Arabia: la città si colora di biancoceleste - F&V

Fonte: Dai nostri inviati a Riad, Carlo Roscito, Marco Ercole e Daniele Rocca-Lalaziosiamonoi.it

RIAD - Supercoppa ovunque. Già all'atterraggio nella capitale dell'Arabia Saudita si percepisce il clima di festa intorno all'evento calcistico legato all'Italia. A una settimana dalla Supercoppa di Spagna, cambio di allestimento in giro per la città, con lo stemma della Lazio che compare in tutte le vie del centro e non solo. Più ci si avvicina all'Al-Awwal Park Stadium - impianto adibito alle tre sfide - più ci si cala nell'emozione legata all'appuntamento con il mini-torneo. La squadra di Sarri è già grande protagonista.

CLICCA QUI PER IL VIDEO