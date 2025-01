Rinnovo Marusic | Lazio, c'è l'accordo verbale: la durata del nuovo contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Aspettando il colpo di mercato, la Lazio s'è avvicinata al rinnovo di Marusic. Il vertice di ieri tra Lotito e il manager del montenegrino Jankovic è servito per raggiungere un accordo verbale sul nuovo contratto: scadenza 2028 comprensiva di opzione, da far scattare nel 2027. Ha 32 anni, può restare fino a 35. Salvo scossoni o clamorosi ribaltoni, riporta il Corriere dello Sport, le firme arriveranno nei prossimi giorni, quando saranno più chiari anche i dettagli economici. Attualmente Marusic guadagna 1.8 milioni più bonus, ha ottenuto un adeguamento, è immaginabile da almeno 2 milioni o poco di più. Era in scadenza a giugno, nel contratto in vigore era stata inserita un'opzione di rinnovo automatico fino al 2026, un pro-forma legato alla conferma della Lazio in Serie A, niente di più. Un "patto" era stato concordato per ridiscutere i termini del matrimonio prima della deadline di giugno 2025.

295 presenze dal suo arrivo, proiettando la scadenza nel 2028 gli anni alla Lazio diventerebbero undici. Sommando partite per altri tre anni, può prenotare nuovi posti nella classifica all time dei più presenti: la guida Radu (427 presenze). Per entrare nella Top Ten, bisogna raggiungere D'Amico. "Qui mi sento a casa", aveva detto a ottobre. Ha sempre sperato di continuare con la Lazio, ancor di più con la Lazio di Baroni che lo ha eletto tra i vicecapitani. Marusic a destra, a sinistra, centrale. Col suo rinnovo è meno impellente la necessità di acquistare un terzino destro anche se Lazzari è spesso assente. Se ne riparlerà a giugno, non ne serviranno due. Ma qualcosa in difesa, in particolare al centro, va fatto ora.

TORNA ALLA HOMEPAGE