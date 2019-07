RITIRO LAZIO, GIORNO 12 - Prove tattiche per la sfida alla Virtus Entella

FINE SESSIONE MATTUTINA, ORE 10:50 - La Lazio rientra negli spogliatoi, appuntamento questo pomeriggio alle ore 17. Allo Zandegiacomo andrà in scena Lazio-Virtus Entella, la quarta amichevole estiva dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Siamo quasi alla fine di questo allenamento mattutino dei biancocelesti. Ora Jony, Immobile, Luis Alberto, Andrè Anderson, Correa e Cataldi stanno provando rigori e tiri da fuori. In grande forma Strakosha, ha parato in grande stile quasi tutte le conclusioni dei compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Prove di calci da fermo per la Lazio. I due gruppi restano invariati.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Adesso gruppo divisio in due schieramenti per le prove tattiche. I non fratinati (probabili titolari per la partita di questo pomeriggio contro la Virtus Entella, ore 17) sono: Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony, Correa e Immobile; mentre i fratinati - uno in meno per l'assenza di Caicedo - sono schierati con Vavro, Jorge Silva, Wallace, Patric, Milinkovic, Cataldi, Lulic, Andrè Anderson e Adekanye. Presumibilmente, dunque, Inzaghi sceglierà di schierare Parolo titolare al posto di Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Risate e divertimento per la squadra che, divisa in due gruppi, ha giocato per qualche minuto a rubabandiera. Non è la prima volta, già qualche giorno fa Inzaghi aveva fatto fare ai suoi ragazzi questo esercizio.

AURONZO - Un inizio d'allenamento insolito per la Lazio. Subito in campo i ragazzi di Inzaghi che, prima di iniziare la seduta, si mettono in posa per una foto con Flavio e Francesco: i due gemelli, tifosissimi biancocelesti, che da 10 anni lottano contro una grave malattia. Il tutto è stato accompagnato dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti. Di seguito, la squadra ha iniziato il riscaldamento come da programma sul campo adiacente a quello principale, dove invece già lavorano i portieri sotto le direttive di Grigioni. Assenti Caicedo e Adamonis oltre ai lungodegenti Marusic, Leiva e Durmisi, si rivede Vavro.

