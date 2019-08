RITIRO LAZIO GIORNO 2 - Badelj riparte, è vicinissimo al ritorno alla Fiorentina

MARIENFELD - Milan Badelj è pronto a tornare alla Fiorentina. È praticamente tutto fatto per il passaggio alla corte di Montella. Lazio e Fiorentina hanno trovato l’accordo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il croato, dopo la partita di ieri, è arrivato con il resto della squadra a Marienfeld in tarda mattinata. Ma non è sceso in campo nel pomeriggio per il primo allenamento sul prato tedesco dell’Hotel Klosterpforte. Toccata e fuga: ha subito lasciato la struttura per prendere un aereo e ritornare in Italia. Entro martedì sono previste le visite mediche con la Viola. La sua avventura alla Lazio è terminata.

