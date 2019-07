RITIRO LAZIO, GIORNO 8 - Seduta pomeridiana terminata: prove tattiche anti-Triestina

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Anche per oggi l'allenamento giunge al termine. Appuntamento a domani con la seduta del mattino, antipasto della partita amichevole contro la Triestina nel pomeriggio (ore 17:00).

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Inizia una partitella a campo ridotto 11 vs 11. La formazione dei fratinati: Guerrieri, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Badelj, Milinkovic, Lulic, André Anderson, Adekanye, Caicedo. I non fratinati: Adamonis, Patric, Vavro, Silva, Farris, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Jony, Correa, Immobile. Obiettivo: perfezionare il pressing e la fase difensiva. Il primo schieramento potrebbe essere la formazione che domani scenderà in campo contro la Triestina per li terzo test amichevole di questo pre-campionato.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Breve riunione tecnica prima di iniziare. Rispetto ai giorni passati si rivede Patric, ancora assenti Durmisi, Wallace e Leiva. Squadra divisa in due gruppi: passaggi di prima e scarico nelle porticine. Nel frattempo i quattro portieri lavorano sui rinvii.

AGGIORNAMENTO ORE 16:45 - Tutto pronto per l'inizio della seduta pomeridiana. Applausi per mister Inzaghi al suo ingresso in campo, così come per Radu, Caicedo, Luis Alberto, Immobole, Lulic e Milinkovic.

FINE SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Dopo quasi un'ora di allenamento, anche Strakosha ha fatto rientro negli spogliatoi. La sua prima uscita sul prato dello Zandegiacomo è servita al portiere albanese per ritrovare la confidenza con il campo dopo quasi due mesi di stop.

AGGIORNAMENTO 10:50 - Finita la corsa, la Lazio si appresta a fare ritorno verso gli spogliatoi dello Zandegiacomo. I primi ad arrivare sono Adekanye e Patric insieme allo staff tecnico, segue il resto del gruppo.

AGGIORNAMENTO 10:30 - Era uno dei più attesi, ed eccolo qui. Al termine del lavoro di Adamonis, Proto e Guerrieri - rientrati negli spogliatoi - scende sul terreno di gioco Thomas Strakosha. Il portiere albanese sta svolgendo del lavoro in solitaria con i preparatori Grigioni e Zappalà: è la prima volta che il numero 1 biancoceleste vede il campo in questa stagione

AGGIORNAMENTO 10:00 - Squadra divisa in 3 gruppi, ognuno dei quali effettuerà diverse ripetute da 1000 metri ciascuna. Non cambia il programma rispetto alle scorse uscite intorno al lago, ma aumenterà l'intensità. Dopo 7 giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo la Lazio sta trovando la forma, la preparazione continua senza intoppi.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Sarà una mattinata di corsa per i ragazzi di Simone Inzaghi che, dopo il riscaldamento, sono partiti verso le sponde del lago Santa Caterina. Tra di loro non ci sono né Badelj né Wallace, rimasti in campo per svolgere lavoro differenziato.

AURONZO - Come da programma, alle 9:30 la Lazio si ritrova allo Zandegiacomo per dare il via alla seduta di lavoro mattutina ad Auronzo. Subito in campo i portieri, tra cui però manca Strakosha. L'albanese è arrivato ieri in Veneto e le sue condizioni sono ancora da valutare: il problema al tendine d'Achille della caviglia destra l'ha costretto ai box per diverse settimane, ma la sua presenza in ritiro fa ben sperare. Sul campo secondario, intanto, il resto del gruppo esegue i primi esercizi di riscaldamento.

