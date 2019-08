RITIRO LAZIO - Un italo-tedesco all’allenamento del Paderborn: si studia Inzaghi

PADERBORN - Un italo-tedesco per studiare meglio la Lazio. Ieri al centro di allenamento del Paderborn è comparso Antonio Di Salvo, ex calciatore e oggi vice allenatore dell’Under 17 del Bayern Monaco. Quarant’anni, è nel giro anche della Federazione calcistica tedesca: può diventare il nuovo ct della Germania Under 21. Tedesco ma con passaporto italiano, ha giocato prima con il Paderborn, poi con il Bayern, Hansa Rostock, Monaco 1860 e Kapfenberger. Ha approfittato di tornare nella sua città di origine per la festa dei Libori, una manifestazione popolare in onore di San Liborio, che viene festeggiato da queste parti ogni anno verso la fine di luglio. E in attesa del giorno conclusivo delle festività (domenica grande spettacolo pirotecnico che attira più di 15mila spettatori), Di Salvo ha assistito all’allenamento della sua ex squadra e nel pomeriggio di oggi molto probabilmente assisterà al match amichevolte contro la Lazio. Ieri una una chiacchierata con il tecnico Baumgart. I due si conoscono dai tempi dell’esperienza all’Hansa Rostock. Nel mirino ci sono i biancocelesti di Inzaghi.

