RIVIVI DIRETTA - Castellanos: "Lazio? Non ci ho pensato due volte! Sarri un grande, e in stagione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Nell'attuale sessione di calciomercato la Lazio ha accolto, prima degli altri, Taty Castellanos. L'argentino, ormai ex New York City, ha raggiunto Sarri e i compagni nei giorni finali del ritiro di Auronzo di Cadore, per poi esser impiegato nelle prime amichevoli, andando in gol contro il Girona, la squadra in cui ha giocato nella scorsa stagione. Archiviata la sconfitta contro il Lecce e già proiettato alla seconda col Genoa, Castellanos è pronto a presentarsi in conferenza. Ecco le sue parole direttamente dalla sala stampa di Formello.

Prima di tutto, parola al nuovo direttore sportivo, Angelo Fabiani: "Castellanos? Secondo me è un calciatore che farà molto parlare di sé, ce lo siamo studiati per un mese intero in quello che Lotito ha ribattezzato Formentello. Gli altri a Formentera, noi a Formentello. Ci siamo convinti delle potenzialità del Taty. Quando si è incontrato con Lotito, gli ha fatto vedere immediatamente l'aquila. A quel punto è arrivato il via libera".

il microfono, poi, passa a Castellanos: "Molto contento di essere qui, voglio ringraziare il direttore e tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento. Felice di vestire questa maglia, questi colori. Appena mi hanno parlato di quest'opportunità non ci ho pensato due volte, ho sempre saputo sarebbe stata una grande chance per me per poter crescere".

La Lazio ha una grande tradizione di giocatori argentini. Questo ha influito sulla tua decisione? È un orgoglio o anche una grande responsabilità?

"La Lazio è una grande squadra, appena mi hanno detto dell'opportunità di vestire questi colori, non ci ho pensato due volte. Grande tradizione di giocatori argentini, è anche una responsabilità per me che cercherò di onorare nel miglior modo possibile".

Hai davanti un campione assoluto come Immobile. Come vivi questa concorrenza? E poi speri di poter indossare la Nazionale?

"Immobile è il capitano, sono certo che imparerò tanto da lui. So cosa rappresenta per la Lazio, abbiamo un buon rapporto, comunichiamo molto bene. Sulla mia situazione, sarò in grado di aspettare il mio momento. Nazionale? Sarebbe un sogno, so bene che far parte di un club d'élite potrebbe aumentare la mie chance".

Come descriveresti le caratteristiche del Taty Castellanos?

"So di essere un giocatore di carattere, che gioca anche molto per la squadra, in grado di aprire spazi e in grado di far bene con o senza palla. Sarò in grado di far reparto e sfruttare le occasioni che avrò. Numero di gol? Non so dare una cifra, voglio farne il più possibile per aiutare a raggiungere i risultati che questa squadra merita".

Sarri?

"Sono qui da poco, sto iniziando a capire il gioco, i movimenti che mi vengono richiesti. So di essere in un campionato molto fisico, gradualmente riuscirò a soddisfare le richieste che mi verranno fatte. Credo che questo stile di gioco mi si addica, voglio aiutare la squadra e divertirmi".

Promessa a tutti i tifosi della Lazio?

"I tifosi sono molto differenti, ho sentito dal primo momento il loro amore. Mi volevano così fortemente, questo mi ha fatto innamorare di questi colori. Fa bene al morale, sono certo di poter dare il meglio, correrò su ogni pallone. Possiamo contare su un grande corpo tecnico, un grande mister, possiamo fare un'ottima annata".

Già conoscevi la squadra quando c'è stato il primo interessamento della Lazio? I tifosi ti hanno già parlato del derby?

"Me ne sono reso conto fin da subito. Ho già iniziato a parlare con i giocatori, quand'ero in Spagna seguivo la Serie A, sapevo che la Lazio era una squadra importante, è arrivata seconda in classifica. C'è voglia di vincere, di essere felici. So cosa significa il derby e so che sarà necessario il massimo della concentrazione".

Poker al Real Madrid?

"I quattro gol al Real hanno avuto un valore importante per me, mi hanno reso molto conosciuto. So che potrebbero essere i nostri rivali in Champions, ma è un anno nuovo, è importante voltare pagina. Questo anche per quanto riguarda il City, so che sono tutte chance importanti per crescere dal punto di vista professionale. Sono alla ricerca di nuovi stimoli per migliorare la mia carriera".

