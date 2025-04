RIVIVI DIRETTA - Isaksen: "L'andata sarà fondamentale. Io sbloccato? Merito di..." - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella conferenza stampa della vigilia, insieme a Baroni c'era anche Gustav Isaksen. Queste le sue parole a 24 ore dalla sfida contro il Bodo/Glimt.

Quali consigli puoi dare ai tuoi compagni di squadra per questo tipo di clima? Pensate di poter arrivare in finale?

"Quando sono arrivato in Italia era molto complicato per il caldo, lo stesso al contrario per il freddo. È tutto mentale, il calcio è questo. Non cambia niente, anche con il campo sintetico. Dobbiamo fare le cose giusto, essere attenti e concentrati. L'obiettivo è arrivare fino in fondo, ma prendiamo una partita alla volta. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, ma sappiamo che si gioca sui 180 minuti: domani è il primo tempo e sarà fondamentale".

Qual è stato il segreto della tua esplosione?

"Ho sentito la fiducia del mister dall'inizio, ma anche dalla squadra. Loro mi hanno aiutato molto, mi dicono di credere nell'uno contro uno".

Hai deciso tre scontri diretti. Ti senti un leader di questa Lazio?

"È importante che ci prendiamo tutti le responsabilità, indipendentmente dal fatto che sono giovane. So di avere la mia responsabilità. Se il mister mi fa giocare 90 minuti, devo credere di poter fare qualcosa fino alla fine e di non mollare mai".

Cosa ti bloccava a livello di testa? Sentite il peso di un turno come questo che potrebbe avvicinarvi alla finale?

"La testa non era bloccata, ma ovviamente avevo qualche problema a crescere di prestazione. Sapevo di poter fare di più e il mister mi ha aiutato sotto questo aspetto. Mi sento meglio, ma so di poter aiutare molto di più, essere più decisivo con gol e assist. La partita di domani ha una grande importanza, è bellissimo giocare partite così, anche la squadra lo sa. Siamo molto felici e pronti per domani".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO