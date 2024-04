RIVIVI DIRETTA - Lazio, Tudor: "Il gruppo è unito. Siamo sulla strada giusta..." - VIDEO

La Lazio torna a vincere dopo le sconfitte contro la Juventus e la Roma, battendo per 4-1 la Salernitana di Colantuono. Felipe Anderson, Vecino e Isaksen guidano la seconda vittoria di Igor Tudor dal suo arrivo sulla panchina biancoceleste. Il tecnico croato, dopo il triplice fischio, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi giocatori.

Ha parlato con la squadra dopo la partita di quanto successo in campo e fuori? Come gestirà la situazione?

"Non ne abbiamo parlato, gli ho solo fatto i complimenti per una grande gara, questa è la cosa più importante per me. Avremmo potuto fare altri tre o quattro gol, mi è piaciuto che nel secondo tempo non abbiamo subito gol come gli avevo chiesto all'intervallo. Tutti hanno aggredito bene l'area, queste cose mi piacciono. Stiamo costruendo una bella mentalità. Luis Alberto non lo commento, è una cosa tra lui e la società. Mi dispiace che i tifosi contestino, ma sono sempre liberi di fare quello che vogliono. Starà a noi riportarli dalla nostra parte, perché loro amano il club e noi faremo di tutto per normalizzare la situazione".

Felipe Anderson ha giocato più vicino alla porta, Lazzari ha giocato in sinistra. Sono soluzioni ripronobili?

"Lazzari è un quinto e la mia esperienza mi dice che non è importante la fascia ma che i quinti possono giocare sia a destra che a sinistra. Se gioca a destra può crossare, se gioca a sinistra può andare dentro. Lui mi ha detto che ci si trova bene, perché può entrare in area, oggi ha fatto una grande bella gara e non era facile dopo tutto questo tempo. Lui ha una grande gamba, rapida che ci serviva. Per quanto riguarda la posizione di Felipe, la mia idea è sempre stata quella di schierarlo sulla trequarti, poi Zaccagni si è fatto male, Lazzari non c'era e lo abbiamo schierato in quel ruolo, ma per me deve giocare lì, quella è la zona dove si decidono le partitee".

Guendouzi e gli altri infortunati come stanno?

"Lui ha avuto un problema al polpaccio, come Romagnoli, mentre Immobile al ginocchio e a Pellegrini si è girata la caviglia. Poi ci sono fuori anche Zaccagni e Provedel".

Luis Alberto continuerà a giocare?

"Ho già risposto. Non commento una dichiarazione di un giocatore dopo la gara".

Vista la protesta, è ancora convinto che il derby sia una partita come le altre?

"Non l'ho mai detto. Da una parte lo è, dall'altra no. Questa è una domanda speculativa, non rispondo".

La qualificazione in Europa è un obiettivo?

"Si gioca per il risultato, noi proveremo a fare il nostro meglio fino alla fine, ma è inutile pensare a dove vogliamo arrivare. Dobbiamo pensare alla prossima gara, a come lavorare in settimana e preparare la prossima partita. Per me oggi è una grande gara, ma noi siamo qua a parlare di altre cose. E' vero che ci sono e vanno commentate, ma oggi ho visto una grande gara e mi fermo a questo, il resto è tutto fumo".

Chiederà di trattenere Felipe Anderson e di fare qualche acquisto?

"Sono cose che non si dicono pubblicamente, ma in società. Su Felipe posso dire che è super adatto al mio calcio, è un giocatore che ha grande qualità e non ho bisogno di dirlo alla società. Il resto sono cose che restano dentro".

Cataldi è quello che abbiamo visto meno, perché?

"Mi dispiace per Danilo che non l'ho fatto giocare tanto, ma ci sono dinamiche che vanno rispettate. Lui è un ragazzo apposto, che si applica sempre. Un giocatore con dei valori".

Le dichiarazioni di questa sera rischiano di minare la serenità del gruppo?

"Non credo che si rovinerà niente".