RIVIVI DIRETTA - Lazio Women-Inter 0-2, triplice fischio: biancocelesti eliminate dalla Coppa Italia

Coppa Italia Femminile | Ottavi di finale

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 15:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. di Prato)

Assistenti: Marco Alfieri - Caterina Gelli

Si è concluso il match al Fersini, la Lazio è stata battuta e eliminata dall’Inter che vola ai quarti dove affronterà la Fiorentina. Tantissime le occasioni create dalle biancocelesti che però non sono riuscite a concretizzare, facendosi beffare prima da Jelcic e poi da Cambiaghi.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO WOMEN (4-3-1-2) Guidi; Pittaccio, Mancuso, Falloni, Pezzotti; Kuenrath, Eriksen, Colombo; Moraca; Gomes, Palombi. A disp.: Fierro, Natalucci, Göthberg, Castiello, Musolino, Varriale, Giuliano, Proietti, Visentin. All. Gianluca Grassadonia.

INTER (4-3-1-2) Cetinja; Merlo Tomter Bowen, Robustellini; Simonetti, Csiszar, Eckhoff; Bonetti; Jelcic, Nchout. A disp.: Piazza, Sonstevold, Karchouni, Polli, Bonfantini, Alborghetti, Thøgersen, Cambiaghi, Fadda. All. Maria Rita Guarino.

SECONDO TEMPO

94' Triplice fischio: finisce la gara al Fersini

90' L'Inter conquista calcio d'angolo, Karchouni dalla bandierina. Guidi respinge il pallone

88' Comunicato l'extra time: 4 minuti di recupero

84' Sostituzione per l'Inter: Fuori Csiszar, dentro Fadda

78' Cambiaghi punisce la Lazio con un colpo di testa, raddoppio dell'Inter

76' Sostituzione per l'Inter: fuori Nchout e Bonetti, dentro Polli e Cambiaghi

72' Giallo a Alborghetti per un intervento su Gomes

71' Sostituzione per le padroni di casa: esce Pittaccio per Proietti

70' Altro giallo del match: l'arbitro ammonisce Castiello

67' Brivido per la Lazio: Karchouni tenta la conclusione col sinistro, ma Guidi, con sicurezza, la blocca

64' Cambio per l'Inter: fuori Jelcic, dentro Karchouni

63' Insiste ancora la Lazio, prova Moraca. La palla viene deviata, di nuovo calcio d'angolo

61' Le biancocelesti guadagno calcio d'angolo con Gomes. Dalla bandierina Colombo, crossa sul secondo palo ma non arriva Gomes

58' Grassadonia cambia ancora: fuori Falloni, dentro Varriale

55' Imprudenza di Visentin, spinta dalla voglia di andare in profondità oltrepassa la linea e cade in fuori gioco

53' Lazio pericolosa con Gomes, tenta di nuovo il colpo di testa. Il tiro viene respinto

50' Aggressiva la Lazio, primo giallo per le biancocelesti: ammonita Falloni

49' Castiello prova il tiro, ma viene murata dalle nerazzurre

45' Primi cambi per Grassadonia: fuori Pezzotti, Eriksen e Palombi, dentro Gothberg, Castiello e Visentin

45' Fischia l'arbitro: riprende il match al Fersini

PRIMO TEMPO

47' Finisce il primo tempo al Fersini

43' Comunicato l'extratime: 2 minuti di recupero

38' Gol dell'Inter, sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo. Pallone sul secondo palo, Jelcic sorprende Guidi con un colpo di testa

35' Calcio d'angolo per l'Inter. Cross Tomter, la traiettoria è quasi in porta. La palla viene deviata e finisce ancora fuori

29' Occasione clamorosa per l'Inter, ma respira la Lazio: Jelcic era in posizione irregolare.

27' Ottimo lancio di Moraca, ma troppo lungo e Palombi non può arrivare

21' Occasione clamorosa per la Lazio con Palombi, ma non trova la porta

19' Ottimo lancio di Kuenrath per Moraca che pericolosissima in area viene atterrata da Tomter. L'arbitro fischia, ammonisce la nerazzurra e concede calcio di punizione. Batte Moraca, ma la palla è troppo alta e non trova la porta

16' Atterrata Colombo, le biancocelesti protestano ma Bianchi lascia proseguire il gioco

12' Palombi da sola, poi supportata da Pittaccio che fa un velo per Gomes. Il numero sette biancoceleste calcia, ma il portiere nerazzurro non si fa trovare impreparato

10 ' Pressione dell'Inter. La Lazio rischia ancora, Guidi esce fuori dai pali. Ci pensa Pezzotti a respingere le avversarie

7' Altra grandissima occasione per le biancocelesti. Eriksen lancia in profondità per Gomes, ma Cetinja si tuffa e respinge il tiro

3' Occasione per la Lazio con Giusy Moraca, ma la palla è troppo alta e finisce fuori

2' Ripartenza Inter, pericolosissima in area della Lazio. Guidi però non si lascia spaventare e interviene senza paura

1' Fischia l'arbitro: inizia il match al Fersini

AGGIORNAMENTO ORE 14:24 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Inter. Dopo il successo ottenuto in casa dell’Arezzo ai sedicesimi di finale, le biancocelesti affronteranno l’Inter al Fersini nella sfida valida per gli ottavi. In palio c’è il pass per i quarti, chi vincerà dovrà vedersela con la Fiorentina. Il calcio d'inizio è alle 15.