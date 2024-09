RIVIVI DIRETTA - Orobica - Lazio Women 1-2, biancocelesti agli ottavi di Coppa Italia

Coppa Italia Femminile | Sedicesimi di finale

Domenica 8 settembre 2024, ore 12:30

Centro Sportivo "Giacinto Facchetti”, Cologno al Serio (BG)

OROBICA BERGAMO - LAZIO WOMEN 1-2: 39' Piemonte (L), 46' Cattuzzo, 71' Kajan (L)

OROBICA BERGAMO (3-4-2-1): Fabiano; Salvi, Frecchiami, Piazza; Peddio (75' De Vecchis), Poeta, Risina, Donda (80' Lopez); Mariani, Cattuzzo ( 62' Tengattini) ; Cappa. A disp.: Toaquiza, Cavicchia, Troiano, Demarchi, Scarpelli, Marchiori, Amoroso. All.:Marini

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Karresmaa; Pittaccio, Connolly, D'Auria; Oliviero, Simonetti (78' Colombo), Yang (62' Colombo), Zanoli (67' Bellomou); Visentin, Moraca (62' Kajan); Piemonte (78' Eriksen). A disp.: Cetinja, Mancuso, Castiello,Pizzi. All.Grassadonia

Arbitro: Maicol Guiotto (sez. Schio); Assistenti: Massimiliano Alvise Quaglia - Gianpaolo Giannone

Ammonite: 16' Frecchiami (O), 42' Salvi (O)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina qui la sfida.

90'+1' Ammonito Grassadonia e un membro della panchina dell'Orobica.

90' Concessi 4' di recupero.

83' Tiro al volo di Visentin, Fabiano la blocca.

80' Cambio per l'Orobica: entra Lopez al posto di Donda.

78' Sostituzione Lazio: fuori Simonetti che lascia il posto a Goldoni, esce anche Piemonte per Eriksen.

75' Cambio per mister Marini: fuori Peddio per De Vecchis.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Conclusione di Bellomou che colpisce il palo, arriva Kajan che la mette alle spalle di Fabiano e riporta in vantaggio la Lazio. Anche per lei è il primo gol con l'aquila sul petto.

69' Altro calcio d'angolo per la Lazio. Dalla bandierina va Bellomou, parte forte il cross sul primo palo ma le biancocelesti non trovano la porta.

67' Sostituzione per le biancocelesti: fuori Zanoli, dentro Bellomou.

62' Doppio cambio per la Lazio: fuori Moraca e Yang dentro Kajan e Colombo. Cambi anche l'Orobica: esce Cattuzzo per Tengattini

60' Piemonte a un passo dal gol, brava Fabiano a difendere la porta.

53' Corner per la Lazio. Dalla bandierina Simonetti che gioca corto per Moraca, cross di Oliviero che però non impensierisce Fabiano.

46' Pareggia Cattuzzo che sfrutta l'errore della difesa biancoceleste. Karresma dà una palla a Simonetti che sbaglia l'uscita e la giocatrice dell'Orobica ne approfitta, insacca la sfera sotto la traversa.

46' Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo

45'+1' Ancora un'incomprensione in difesa: Connolly non s'intende con D'Auria, ma fortunatamente le biancocelesti non rischiano.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Ottima lettura di Karresma sull'azione dell'Orobica, il portiere della Lazio esce e respinge bene il pericolo.

43' Piemonte subisce un colpo alla schiena e si accascia a terra, entra in campo lo staff sanitario biancoceleste.

42' Ammonita Salvi per fallo su Oliviero.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio, Piemonte non sbaglia dagli undici metri. È il suo primo gol con la maglia biancoceleste.

38' Calcio di rigore per la Lazio, guadagnato da Zanoli dopo un tocco di mano in area sul suo tiro.

35' Si salvano ancora una volta le padrone di casa con Oliviero che mette una buona palla per Piemonte, ma l'attaccante non riesce a trovare la traiettoria della porta.

31' Punizione per le ragazze di Grassadonia. Conclusione di Simonetti, ma Fabiano ci mette i guantoni.

29' Troppe incomprensioni per la Lazio in fase difensiva che lasciano all'Orobica spazi per infilarsi e calciare conclusioni.

27' Tre occasioni in una per la Lazio: prima Visentin che ha messo al centro un pallone per Piemonte, sul rimpallo è andata convinta Moraca e infine, ha tentato il tutto per tutto Simonetti nella mischia. Nessuna delle tre è riuscita a trovare il gol del vantaggio.

24' Guadagna un calcio di punzione Cappa, dopo aver subito un fallo, che consente all'Orobica di guadagnare metri e respirare.

21' Calcio di punizione al limite dell'area conquistato da Visentin che subito un colpo. A calciare va Zanoli che tira dritta in porta, la conclusione però è troppo centrale e Fabiano riesce a deviarla mettendola in corner.

17' Simonetti, su punizione, calcia sul secondo palo, Piemonte ci mette la testa ma non trova lo specchio della porta.

16' Primo giallo della gara per Frecchiami dopo aver commesso un fallo su Visentin.

12' Calcio di punizione in favore delle ospiti guadagnato da Visentin che ha subito un fallo da Mariani.

7' Altra occasione per la Lazio con Zanoli che mette un bel pallone in mezzo per Piemonte, ma l'attaccante biancoceleste non trova la porta.

5' Chance per le biancocelesti, l'iniziativa di Visentin che apre per Oliviero. Quest'ultima la mette dentro per Moraca, ma la numero dieci non ci arriva per pochissimo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Orobica Bergamo - Lazio Women, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Occasione da non perdere per entrambe le squadre, le biancocelesti reduci dal pareggio all’esordio in Serie A sono determinate a conquistare il pass per accedere agli ottavi della competizione.

