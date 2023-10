RIVIVI DIRETTA - Res Roma-Lazio Women 1-5, triplice fischio: le biancocelesti si aggiudicano il derby!

Serie B Femminile | 5ª giornata

Domenica 22 ottobre 2023, ore 15:00

Campo Raimondo Vianello, Roma

RES WOMEN-LAZIO 1-5 (18' Boldrini, 47', 57' Palombi, 66' Pittaccio, 75' Moraca, 94' Gothberg)

Arbitro: Antonio Liotta (sez. di Castellammare di Stabia)

Assistenti: Vincenzo Ferrara e Mario Cammarota

FORMAZIONI UFFICIALI

RES WOMEN (4-3-1-2) : Maurilli, Cianci, Fracassi,Clemente, Simeone; Boldrini (78' Iannazzo), Nagni, Duchnowska, Massimi, Naydenova (78' Coluccini), Petrova. A disp.: Liberati, Ridolfi, Coluccini, Iannazzo, Pezzi, Caporro, Montesi, Verrino, Antonelli. All.: Marco Galletti

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (86' Giuliano), Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello (46' Colombo), Eriksen (80' Ferrandi), Goldoni; Moraca; Visentin (46' Palombi), Gomes (67' Kuenrath) . A disp.: Fierro, Natalucci, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Falloni, Colombo, Giuliano, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

Ammoniti: 33' Petrova (R), 61' Colombo (L), 72' Nagni (R)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

99' triplice fischio: finisce il match. Le biancocelesti si aggiudicano il derby

94' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio cala la manita, eurogol di Gothberg che ha messo il pallone sotto l'incrocio dei pali. Imprendibile per Maurilli

90' Comunicati i minuti di recupero: saranno 9

88' Calcio di punizione per la Roma, Varriale ha commesso fallo. Culuccini bate, traversone e Palombi allontana di testa

86' Altra sostituzione per le biancocelesti: esce Pittaccio, entra Giuliano

80' Cambio anche per la Lazio: fuori Eriksen, dentro Ferrandi

78' Doppio cambio per Galletti: dentro Iannazzo e Coluccini, escono Boldrini e Naydenova

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca scippa la palla senza fallo all'avversaria, entra in area e calcia col sinistro: palo e gol.

72' Ammonita Nagni

71' Moraca cerca il gol, si accentra in area cercando Goldoni ma viene murata da Simeoni

67' Cambio per Grassadonia: fuori Gomes, dentro Kuenrath

66' GOOOOOOOOOOOOOOL! Tiro cross di Pittaccio diretto all'incrocio dei pali, non poteva arrivare Maurilli. Lazio ancora in vantaggio

60' Secondo giallo del match: ammonita Sofia Colombo

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pallone in profondità per Palombi che con un pallonetto trova il raddoppio

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio parte aggressiva e trova la rete del pareggio con Palombi, entrata poco fa

46' Doppio cambio per Grassadonia: fuori Castiello e Visentin, dentro Colombo e Palombi

PRIMO TEMPO

47' Duplice fischio: finisce il primo tempo

46' Attacca la Lazio con Moraca, che tira di potenza ma Maurilli blocca tutto

45' Comunicato l'extra time: 2' di recupero

43' Castiello non riesce a servire bene Gomes, la palla finisce fuori. È rimessa per le avversarie

42' Fallo laterale per la Roma, Clemente commette controfallo e concede rimessa per la Lazio

37' Brivido per la Lazio con Clemente, ma Guidi esce con sicurezza

33' Primo cartellino giallo del match è per la Roma: ammonita Petrova

30' In velocità Moraca, serve a destra Castiello che punta il traversone e viene chiusa. È rimessa laterale in favore della Lazio. Ci prova Pittaccio che crossa, ma è troppo basso e Maurilli interviene senza paura.

27' Rimessa per la Lazio, Moraca dentro l'area di rigore. Di testa allontana Simeone, Castiello recupera e prova la conclusione dalla distanza. Maurilli non si lascia sorprendere

22' Buona la risposta della Lazio con Goldoni che riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Moraca dalla bandierina, sponda per Pittaccio che cerca Goldoni. Ma la Roma allontana

18' Gol della Roma che sblocca il risultato. Boldrini la mette all'angolino, impossibile per Guidi prenderla.

14' Rimessa laterale per le biancocelesti. Pittaccio prova a servire Castiello che cerca in profondità Gomes, ma la palla è troppo lunga

11' Punizione per la Roma, Simeone calcia direttamente in porta ma non trova il gol. La Lazio riparte da Guidi

10' Rimessa laterale per la Lazio, Moraca prova a allungare col tacco ma non arriva in tempo Visentin.

5' Prima occasione per le biancocelesti, Gomes a tu per tu col portiere avversario. Il tiro però non è abbastanza forte e finisce tra le braccia dell'estremo difensore

1' Fischia l'arbitro: inizia il match

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Res Roma-Lazio Women, valida per la quinta giornata di Serie B. Dopo il successo in casa col Bologna, le biancocelesti cercheranno di allungare il filotto delle vittorie consecutive. Davanti a sé la squadra di Grassadonia troverà un’avversaria agguerrita spinta dalla voglia di rivalsa dopo la sconfitta pesantissima subita in casa del Parma. Il calcio d’inizio del match è alle 15.