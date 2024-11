RIVIVI DIRETTA - Women | Lazio ko, al Fersini termina 1 - 2 per il Como

Serie A eBay | 8ª giornata

Sabato 2 novembre 2024, ore 20:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - COMO 1-2: 74' Karlernas (C), 78' Skorvankova (C); 90'+4' Le Bihan (L)

LAZIO (5-3-2): Cetinja; Oliviero, D`Auria, Connolly, Reyes (79' Pittaccio), Zanoli; Goldon (79' Moraca), Eriksen, Simonetti; Visentin (79' Kajan), Le Bihan.A disp.: Karresmaa, Belloumou, Yang, Castiello, Colombo. All.: Grassadonia

COMO (4-3-1-2): Gilardi; Bergersen (85' Marcussen), Rizzon, Bou Salas, Ceccotti; Petzelberger, Conc (57' Picchi) , Vaitukaityte; Nischler (69' Karlernas); Kerr (85' Bolden), Del Estal. (69' Skorvankova) A disp.: Ruma, De Bona,Guagni, Spinelli, Liva, Bianchi,Sagen. All.: Sottili

Arbitro: Gianmarco Vailati (sez. Crema); Assistenti: Pilleri - Ciannarella; IV Ufficiale: Battistini

Ammonite: 12' Reyes (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Gol di Le Bihan.

90' Concessi 4' di recupero.

89' Errore in difesa per il Como, Pittaccio ne approfitta e tenta la conclusione senza però trovare la porta.

87' Tiro cross di Oliviero sul secondo palo, non aggancia Pittaccio. La conclusione si spegne sul fondo.

85' Doppio cambio per il Como: esce Bergersen, dentro Marcussen. Fuori anche Kerr per Bolden.

84' Mette dentro un bel pallone Zanoli, esce Gilardi.

82' Simonetti in profondità per Oliviero che la mette al centro per Le Bihan, la francese calcia la conclusione e la palla, deviata da Bou Salas, resta lì sulla linea bianca. Gilardi poi interviene e salva il Como.

79' Triplo cambio per la Lazio: fuori Visentin per Kajan, Reyes per Pittaccio e Goldoni per Moraca.

78' Arriva il raddoppio del Como: conclusione di Skorvankova sotto l'incrocio dei pali. Cetinja non può nulla.

76' Errore di Le Bihan dagli undici metri, grande parata di Gilardi.

75' Cade in area Visentin, chiusa da due avversarie. L'arbitro concede rigore alla Lazio.

74' Como in vantaggio, dal dischetto non sbaglia Karlernas.

73' Calcio di rigore per il Como, intervento di Reyes su Picchi.

72' Oliviero dalla bandierina, calcia al centro ma non ci arriva nessuna.

71' Pressione offensiva per la Lazio che guadagna un alcio d'angolo.

69' Fuori Del Estal, dentro Karlernas. Esce anche Nischler, al suo posto Skorvankova.

67' Intervento provvidenziale di Bou Salas su Visentin, il capitano della Lazio sfiora ancora il vantaggio.

66' Conclusione Nischler, sbaglia Cetinja ma in supporto c'è una compagna che salva la Lazio e le consente di ripartire.

65' Intervento falloso di Simonetti su Picchi, interviene l'arbitro che però non estrae il giallo. Protesta Rizzon.

63' Rischia il Como! Cross di Zanoli, Gilardi va a bloccare ma scivola. Ci riprova D'Auria, ma viene fermata dal portiere avversario.

60' Si è acceso il Como, buona la conclusione di Petzelberger. Il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

57' Primo cambio per il Como: fuori Conc, dentro Picchi.

55' Corner per le biancocelesti: Le Bihan dalla bandierina calcia dentro l'area, Eriksen prova la conclusione ma viene murata. La palla resta in gioco e allora ci prova Goldoni, ma neanche lei trova lo specchio della porta.

50' Scivolata di Conc, ne approfitta Oliviero che le ruba palla e da sola si avvicina alla porta. Calcia la conclusione, si tuffa Gilardi.

47' Chiusura di Bou Salas su Visentin pericolosa in area di rigore.

46' Le Bihan per Visentin, buona l'idea ma Gilardi intercetta l'azione e esce facendo sua la sfera.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1' Sbagliato il controllo di Connolly in area di rigore, ne approfitta Del Estal che però, fortunatamente, non trova il gol del vantaggio.

45' Concesso 1' di recupero

44' Ci prova ancora Visentin, il suo tentativo però finisce alto sopra la traversa.

41' Fiammata dal nulla per il Como, ci ha provato Nischler servita da Del Estal ma non ha trovato lo specchio della porta.

39' Tensione in campo, discussione in corso tra Visentin e Rizzon.

38' Bergersen subito in profondità per Kerr, chiudono bene Connolly e D'Auria.

34' Perfetta l'uscita di Gilardi sul tiro di Visentin.

30' Errore di Rizzon, ne approfitta Zanoli che cerca l'azione personale. Calcia la conclusione, ma Gilardi dice 'no'.

29' Tiro di Rizzon che spiove in area di rigore, Connolly chiude e allontana il pericolo.

25' Brivido per la Lazio, cross di Bergersen che in area di rigore pesca Del Estal. La numero nove cerca la conclusione di testa, ma Cetinja blocca tutto.

20' Buona trama del Como, Del Estal per Nischler che la mette centrale. Il tiro non impensierisce Cetinja.

17' Simonetti per Zanoli che mette un pallone basso al centro, non riesce a arrivare in tempo Visentin. Interviene Rizzon che mette in corner.

15' Lancio lungo di Eriksen per Visentin, ma la biancoceleste viene colta nuovamente in posizione di fuorigioco.

12' Primo giallo della sfida: ammonita Reyes per una trattenuta su Petzelberger.

11' Lancio lungo di Simonetti per Visentin, ma il capitano biancoceleste è in posizione di fuorigioco.

8' Aggressiva la Lazio prima con Zanoli e poi con Simonetti, entrambe in area di rigore avversaria a cercare la conclusione ma la difesa del Como chiude bene.

7' Si accende la sfida al Fersini.

6' Risponde subito la Lazio che ha la chance del vantaggio con Visentin, ma la conclusione non è abbastanza forte e la palla finisce dritta tra le braccia di Gilardi.

5' Prima grande occasione del match è per il Como: conclusione di Kerr, ma non trova la porta.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

AGGIORNAMENTO ORE 20:04 - Lazio e Como hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Como, valida per l’ottava giornata di Serie A Femminile. Il campionato è tornato dopo la sosta forzata per le Nazionali, le biancocelesti saranno impegnate in casa col Como con l’obiettivo di risollevarsi dopo la sconfitta subita a Firenze. Appuntamento alle 20:30 col calcio d’inizio.

