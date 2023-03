RIVIVI LA DIRETTA - Bologna - Lazio, Sarri in conferenza: "Derby o Conference? Se potessi scegliere..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio esce dal Dall'Ara con un punto dopo una gara che è stata una vera e propria lotta contro l'ottimo Bologna di Thiago Motta. Un match duro per i biancocelesti che hanno provato fino alla fine a sbloccare la gara che però è rimasta inchiodata allo 0-0. Al termine della sfida il tecnico Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

"Partita seria quella di questa seria a livello di attenzione e applicazione, anche a livello di qualità di calcio. Per noi andare alla conclusione ora diventa difficile, i tre davanti fanno giocare bene la squadra ma non hanno la conclusione da fuori o l'attacco dell'area di rigore. Se fanno gol lo fanno bello, ma chiaramente Ciro in questo momento ci sta mancando".

VECINO - "Sono rimasto sopreso dal numero di ammonizioni in una delle gare più corrette che ho visto in stagione".

CAMBI - "In panchina c'era una situazione non semplice, Cataldi non stava bene, aveva male al ginocchio dopo la gara di martedì, l'abbiamo portato ma non stava bene e non volevo rischiare visto che era diffidato. Patric si è bloccato con la schiena nel riscadalmento. Luis ALberto ha iniziato a vomitare nel primo tempo. Questa era una gara ben condotta in cui se avevi un paio di cambi offensivi era utile cambiare, altrimenti non aveva senso".

MILINKOVIC - "Io non credo che debba riposare, lo vedo abbastanza bene dal punto di vista fisico. Ha ottimi numeri, forse tra i migliori della stagione, non è al 100% ma sta facendo partite serie dal punto di vista dell'atteggiamento, ci rimane da aspettare il suo 100% che sarebbe tanta roba".

IMMOBILE - "So che hai dei controlli lunedì, in base a quello poi si farà un discorso su quando sarà possibile il recupero. Prima vediamo come procede la situazione".

CONFERENCE LEAGUE - "Cosa dobbiamo fare per passare il turno? Gol, e non prenderlo. L'AZ è una squadra che concede ma è anche pericolosa, bisogna cercare di tenerli nella loro metà campo il più possibile. Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l'ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo (il derby, ndr)."

MOURINHO - "A me dispiace non incontare Mourinho, lo vedo sempre molto volentieri. Credo sia una perdita anche per l'atmosfera, avrei perferito incontrartlo".

PELLEGRINI - "Non eravamo certi che Hysaj potesse arrivare fino alla fine per questo si è scaldato in continuo. Nel secondo tempo stava per uscire, poi avendo preso anche un antidolorifico ha inizato a stare meglio e ha potuto finire la gara".

Pubblicato l'11/03