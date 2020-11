RIVIVI LA DIRETTA - Bosnia - Italia 0-2: Mancini alle Final Four, 93' per Acerbi

Bosnia-Italia, Nations League, 6ª giornata.

Grbavica Stadion di Sarajevo, Bosnia - Mercoledì 18 novembre 2020, ore 20.45.

Tabellino: Belotti 22', Berardi 68'

FINE SECONDO TEMPO

94' Finisce qui il match, l'Italia vince e va alle Final Four che si giocheranno ad ottobre 2021.

93' Calabria fa il suo ingresso in campo negli ultimi secondi di partita.

90' Tre minuti di recupero.

88' Traversa di Bernardeschi! Ispirato da Insigne l'ex Fiorentina conclude di prima e centra il legno.

82' Cambia anche Evani: Bernardeschi entra per Berardi e Lasagna rileva Belotti. Intanto la Bosnia, che ha finito i cambi, resta in dieci per l'infortunio di Sanicanin.

79' Altri cambi nella Bosnia: Todorovic per per Kadusic, Hadzic per Prevljak e Rahmanovic per Tatar.

77' Belotti cade in area e chiede il rigore, non c'è nulla per l'arbitro. Subito dopo viene sostituito Pjanic, entra Danilovic.

72' Primo cambio per la Bosnia, esce Krunic ed entra Loncar.

68' Gol di Berardi! Raddoppio made in Sassuolo con l'assist di Locatelli e la girata volante di Berardi che impatta benissimo di sinistro il 2-0.

64' Ammoniti Kadusic per una trattenuta su Berardi, Romagnoli (in panchina) per proteste e Berardi per fallo di gioco.

60' Acerbi, quasi gol! In proiezione offensiva il difensore della Lazio va col diagonale mancino in area ma trova una grande parata di Piric.

52' Fa lo stesso Sanicanin dentro l'area e non trova lo specchio.

50' Belotti calcia sull'esterno della rete da buona posizione.

46' Inizia il secondo tempo con un cambio: Di Lorenzo per Florenzi

FINE PRIMO TEMPO

45' Senza recupero finisce il primo tempo.

44' Bosnia vicina al pareggio con Gojak che di prima intenzione apre troppo il piatto.

39' Palo di Insigne! Grande azione dell'Italia che porta l'esterno del Napoli alla conclusione, il destro a giro scheggia il montante.

37' Super Donnarumma! Il primo intervento della gara è provvidenziale per tenere in piedi l'1-0: reattivo sul tiiro di Prevljak.

32' Per centimetri gli azzurri non trovano il gol, vanno a vuoto prima Emerson e poi Belotti sotto porta. Dall'altra parte Donnarumma ancora inoperoso.

25' Solo Italia in campo, serve una grande parata di Piric per evitare il 2-0 di Berardi a giro.

22' Gol dell'Italia, Belotti! La terza conclusione è quella giusta: Insigne regala un assist d'oro all'attaccante che al volo di piatto rompe l'equilibrio.

19' Ordinaria amministrazione sin qui per Acerbi, nessun pericolo. Si muove bene in coppia con Bastoni.

15' Ancora Belotti sfiora il gol, stavolta in torsione di testa sul cross di Florenzi: palla di poco fuori.

6' Occasione per Belotti: Berardi pesca Emerson sul secondo palo, sponda per il Gallo che di sinistro, scoordinato, calcia larghissimo.

4' Ripartenza pericolosa della Bosnia, Krunic va al tiro ma trova la deviazione di Florenzi.

1' Partiti, primo pallone della Bosnia.

0' Mancini (ancora positivo, in panchina c'è Evani) sceglie l'undici migliore con Acerbi nel pacchetto dei titolari in difesa insieme a Bastoni, Florenzi e Emerson davanti a Donnarumma. A centrocampo Barella, Jorginho e Locatelli e in attacco il tridente formato da Berardi, Belotti e Insigne. Nella Bosnia non c'è Dzeko, positivo, la fascia da capitano va sul braccio di Pjanic.

Buonasera da Alessandro Menghi e benvenuti alla diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it di Bosnia-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Non c'è tanto da ragionare: l'Italia con una vittoria arriverebbe prima nel girone e volerebbe alle Final Four, indipendentemente dal risultato di Polonia-Olanda.

