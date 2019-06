RIVIVI LA DIRETTA - Grecia - Italia 0-3: agli azzurri basta un tempo

Devastante nei primi 45 minuti, in gestione nella ripresa. L'Italia asfalta la Grecia con un 3-0 netto, maturato entro poco più della mezzora di gioco con il tris firmato Barella, Insigne e Bonucci. Da sottolineare proprio la partita di Insigne, migliore in campo degli azzurri, e Belotti in versione assist man. Tre punti importanti per la squadra di Mancini che consolida il primo posto nel girone, martedì 11 giugno la sfida contro la Bosnia ed Erzegovina potrebbe già rappresentare una sorta di match point in ottica qualificazione. Contro i bosniaci sperano di trovare una maglia Acerbi e Immobile, oggi - inaspettatamente - in tribuna.

Qualificazioni Euro 2020, 3° giornata

Stadio Olimpico di Atene - Sabato 8 giugno 2019, ore 20:45

Grecia-Italia 0-3 (23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci)

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. A disp. Bakasetas, Durmishaj, Kotsiras, Koulouris, Koutris, Mantalos, Mavrias, Paschalakis, Pelkas, Siopis, Valerianos, Vlachodimos All.: Anastasiadis



ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. A disp. Gollini, Cragno, Mancini, Romagnoli, De Sciglio, Cristante, Sensi, Pellegrini, Kean, Pavoletti, Quagliarella, Bernardeschi. All. Mancini

ARBITRO: Anthony Taylor (ING)

FINE SECONDO TEMPO

90' - Due minuti di recupero.

88' - Super parata ancora del portiere greco! Insigne prova la staffilata rasoterra da fuori, Barkas - sempre più MVP della Grecia - salva in allungo.

86' - Bel tiro di Florenzi dalla lunga distanza, Barkas si oppone in grande stile.

84' - Ultimo cambio anche per Mancini: ripristinato il falso 9 con Bernardeschi punta leggera, al posto di un ottimo Belotti.

82' - Come preannunciato, fuori Verratti e dentro Pellegrini nell'Italia.

81' - Grandissima occasione per il 4-0! Insigne pesca Belotti in profondità che, come nell'occasione dell'1-0, dalla linea di fondo pesca Chiesa solo a pochi passi dalla porta. L'esterno della Fiorentina spara però alto.

78' - Ultimo cambio per la Grecia, fuori Samaris e dentro Bakasetas. Tra poco ci sarà la seconda sostituzione per l'Italia.

77' - Altra disattenzione degli azzurri che lasciano troppi spazi in difesa. Questa volta un errore di Jorginho libera i greci in un 2 contro 1, non sfruttato da Masouras e Siopis.

75' - Grande occasione per l'Italia. Chiesa lancia Insigne in profondità, ma l'attaccante partenopeo si fa ipnotizzare dall'ennesimo grand intervento di Barkas. Nonostante i 3 gol subiti, è nettamente lui il migliore in campo dei suoi.

71' - Appena entrato De Sciglio va al tiro: destro rasoterra dal limite, di poco fuori.

69' - Prima vera occasione dei greci, che prima ci provano con Fortounis da fuori - grande risposta di Sirigu - e poi, dopo un'uscita non granché dello stesso Sirigu non concretizzano. Nella mischia in area di rigore proteste per un presunto fallo di mano di Chiellini, non c'era nulla.

68' - Primo cambio per l'Italia, dentro De Sciglio, fuori Emerson Palmieri.

60' - Verratti, dopo aver passato qualche minuto a terra, si rialza. Si pensava a un cambio con Pellegrini, per ora tutto rimandato.

55' - Samaris, già ammonito, commette un brutto fallo su Jorginho. Era da giallo, e quindi espulsione.

53' - La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo. L'Italia domina, la Grecia passivamente subisce. Una bella azione degli azzurri libera Barella al tiro, centrale e innocuo.

46' - Si riparte! Due cambi per la Grecia con il ct Anastasiadis che stravolge la disastrosa fascia destra del primo tempo: dentro Siopis e Mavrias, fuori Kourmpelis e Kolovos. Zeca passerà a sinistra. Nessuna sostituzione per l'Italia.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Un primo tempo dai due volti, per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri fanno la gara fin dal primo minuto, ma una Grecia ordinata gli impedisce di affondare trasformando il tiki taka tricolore in un possesso palla fine a se stesso. Dal 23' è tutta un'altra partita, che gira sul mezzo errore di Sirigu. Dopo il brivido in difesa, Belotti parte in contropiede e libera al gol Barella. La Grecia si scioglie e perde tutta l'attenzione messa in campo nella prima metà di gioco, crollando sotto i colpi di Insigne e Bonucci per il 3-0 definitivo della prima frazione. Tre gol in 10 minuti per un'Italia scatenata, la ripresa dovrà essere solo una formalità.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Nel proseguimento dell'azione Verratti, nervoso senza un reale motivo, si fa ammonire dopo un duro intervento.

43' - Occasione clamorosa per il 4-0! Barella liberato da solo in area di rigore si fa respingere la conclusione da Barkas, poi di tacco prova a liberare Insigne al tiro che trova ancora l'opposizione del portiere greco. Doppio miracolo di Barkas.

34' - Nuova disattenzione della difesa della Grecia: Emerson viene lasciato libero di crossare, sempre dalla fascia sinistra, la palla è vellutata e Bonucci può insaccare di testa sul palo più lontano. Tre a zero e partita in discesa.

33' - ANCORA ITALIA! 3-0!!! Bonucci cala il tris!

31' - Grande gol di Insigne. L'esterno del Napoli ha vinto un rimpallo nella zona centrale del campo e si è fiondato verso il limite mancino dell'area di rigore. Troppo molle il pressing della difesa ellenica, che ha permesso al napoletano di siglare il raddoppio con un morbido destro a giro sul secondo palo.

30' - GOOOOOOOOLLL!!! Raddoppio dell'Italia!! Che gol di Insigne!

25' - Poco prima del gol, l'Italia aveva rischiato su una disattenzione con i piedi da parte di Sirigu. Poi il contropiede e il gol di Barella, ma ciò non ha rasserenato troppo Mancini che durante i festeggiamenti ha richiamato il proprio portiere.

24' - Barella aveva siglato l'1-0 anche nel primo match di queste qualificazioni europee contro la Finlandia. Bella azione di Belotti che sfonda sulla fascia sinistra entrando in area di rigore, arriva verso la linea di fondo e mette un pallone arretrato rasoterra per il centrocampista del Cagliari. Un rigore in movimento a porta praticamente vuota, impossibile da sbagliare. Italia in vantaggio!

23' - GOOOLLL!!! Segna l'Italia! Secondo gol in due partite per Barella!

20' - Primo tiro per l'Italia. Insigne servito sul filo del fuorigioco non punta l'uomo ma serve l'accorrente Belotti al limite dell'area, sbilenca la conclusione dell'attaccante granata.

10' - Partita che viaggia ancora su ritmi bassi. L'Italia gestisce il possesso senza affondare, Grecia attendista.

3' - Grecia a sorpresa schierata con un 4-3-3, davanti l'attacco leggero non dà punti di riferimento alla difesa azzurra.

1' - Via! Batte la Grecia, ma l'Italia recupera subito il possesso del pallone.

- Minuto di silenzio in memoria di Lennart Johansson, ex presidente UEFA (dal 1990 al 2007) scomparso all'età di 89 anni.

- Grecia e Italia non si sono mai affrontate in un match di qualificazione agli Europei. Sono 10 i precedenti tra le due compagini, di cui 7 amichevoli e 3 partite tra qualificazioni ai Mondiali e Coppa del Mondo. Una sola sconfitta per gli azzurri, nel 1972 in amichevole. Le restanti sfide recitano 5 vittorie dell'Italia e 4 pareggi.

- Benvenuti nella diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it. Terzo turno del girone di qualificazione ai prossimi Europei per l'Italia di Mancini, finora a punteggio pieno a quota 6. Questo pomeriggio la Finlandia ha raggiunto al primo posto gli azzurri sconfiggendo 2-0 la Bosnia, prossimo avversario della nazionale, mentre i Greci seguono a quota 4 in classifica. Il ct ex Lazio accantona il tridente leggero e mette Belotti al centro del proprio 4-3-3: il giocatore del Torino ha vinto il ballottaggio con Quagliarella, e verrà affiancato da Insigne (a sorpresa titolare al posto di Bernardeschi) e Chiesa. Solo tribuna invece per i due biancocelesti Acerbi e Immobile.

Pubblicato l'8/06 alle 22:45