RIVIVI LA DIRETTA - Inghilterra – Italia 0 a 0: gli azzurri restano in testa al Gruppo 3

© foto di www.imagephotoagency.it

93' - L'arbitro fischia la fine del match

92' - Ammonito Tonali per un fallo ai danni di Bowen. Era diffidato e salterà la sfida contro la Germania

90' - Tre minuti di recupero prima del termine della gara

87' - Cambio per l'Italia: fuori Dimarco e Pessina, dentro Florenzi e Cristante. Per l'Inghilterra esce Tomori entra Guehi

81' - Calcio di punizione in favore dell'Italia. Ward-Prowse commette un fallo ai danni di Pessina e viene ammonito

79' - Cambio per l'Inghilterra: Sterling per Saka

78' - Si fa pericolosa l'Inghilterra, Sterling serve Kane in area che però non trova la porta

75' - Altro cambio per l'Italia, fuori Scamacca dentro Raspadori

69' - Occasione per gli azzurri con Gnonto che in area si costruisce lo spazio per calciare, ma la palla va fuori

64' - Triplo cambio per l'Inghilterra: fuori Abraham per Kane, Rice per Philips e Mount per Bowen

63' - Doppio cambio per l'Italia: Gnonto per Locatelli, Esposito per Pellegrini

54' - Occasione per l'Inghilterra! Grealish serve in area Sterling che calcia rasoterra, va sicuro Donnarumma

50' - Altra ammonizione per gli azzurri. L'arbitro sanziona Gatti per un fallo ai danni di Sterling

48' - Parte subito forte l'Italia con Pessina che prova a calciare ma non trova la porta

45' - Inizia il secondo tempo di Inghilterra - Italia

SECONDO TEMPO

45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo

43' - L'Italia conquista un corner grazie a Pessina che ha provato a calciare in porta ma interviene Ramsdale che la devia

41' - Occasione Italia con Scamacca che però non trova lo specchio della porta e calcia in curva

39'- Ci provano gli inglesi con Mount che si affaccia dalle parti di Donnarumma, questo non si fa trovare impreparato e blocca la conclusione

31'- Mette pressione l'Inghilterra di nuovo con Mount che, contenuto da Acerbi, non riesce a calciare

28' - Seconda ammonizione questa volta per Grealish che ha commesso un fallo ai danni di Gatti. Calcio di punizione per l'Italia

25' - Primo cartellino giallo della sfida per Manuel Locatelli che commette fallo su Mount

24'- L'Italia vicinissima al vantaggio. Locatelli lancia Di Lorenzo che calcia colpendo il palo. Arriva Tonali in supporto ma la conclusione viene bloccato da Ramsdale.

17' - Calcio d'angolo per l'Inghilterra conquistato da Sterling che ha provato a calciare. Batte Prowse, Rice prova l'inserimento da dietro calciando al volo ma il pallone va oltre la traversa

12' - Calcio di punizione per l'Italia concesso per un fallo di Rice su Frattesi

10' - Ci riprovano gli azzurri con Di Lorenzo che mette in mezzo un buon pallone ma in area piccola non c'è nessuno

9' - Grande opportunità per l'Inghilterra che va in porta con Mount, respinto da Donnarumma

4' - Rischia l'Italia. L'Inghilterra si fa pericolosa con Abraham che fa pressione su Donnarumma ma Locatelli riesce ad allontanare la palla

2' - Prima occasione per l'Italia con Frattesi che però manca la porta

1' - Fischia Marcianik: è iniziata la sfida!

PRIMO TEMPO

Uefa Nations League

Molineux Stadium di Wolverhampton, 20:45

FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Guehi, Coady, Bowen, Phillips, Bellingham, Kane, Gallagher, Saka. All. Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Gnonto, Cristante, Politano, Barella, Scalvini, Raspadori, Esposito All.: Mancini

Arbitro: Marciniak

Prosegue il cammino dell’Italia in Nations League, terzo appuntamento per i ragazzi di Roberto Mancini che questa sera affrontano l’Inghilterra al Molineux Stadium di Wolverhampton. Gli azzurri si presentano alla gara forti della vittoria ottenuta contro l’Ungheria che, momentaneamente, gli consente di essere in vetta alla classifica del Gruppo 3. Discorso diverso per gli inglesi che dall’ultima sfida contro la Germania sono riusciti a portare a casa solo un punto, l’unico conquistato finora.