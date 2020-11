RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Soddisfazione per quanto fatto. Immobile? Non avevo dubbi"

Un'altra importantissima vittoria per la Lazio di mister Inzaghi che batte all'Olimpico lo Zenit per 3-1 mettendo un grande mattone per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Doppietta personale per Ciro Immobile e sigillo di capitan Parolo. Queste le parole del tecnico baincoceleste in conferenza stampa.

"Nomale che ci sia soddisfazione da parte mia per queste prime quattro gare di Champions giocate nel migliore dei modi"

CORREA E IMMOBILE - "Correa? Sta crescendo tantissimo, già l’hanno scorso aveva fatto bene. Cresce come sta crescendo la Lazio. Fare nomi non è giusto. Tutti sono importanti. Immobile? Non avevo dubbi sulla sua reazione e so quanto ha sofferto per quelle critiche che non dovevano esistere".

