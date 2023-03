RIVIVI LA DIRETTA - Italia 1-2 Inghilterra: non basta un tempo, a Napoli passano gli inglesi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Finisce 1-2 allo Stadio Diego Armando Maradona. I gol di Rice e Kane stendono l'Italia e regalano all'Inghilterra i primi tre punti del Girone C, nella competizione valida per la qualificazione a Euro2024. Non serve a niente la prima rete azzurra di Retegui, l'attaccante del Tigre sfrutta un'ottima palla di Pellegrini e si regala un esordio speciale con la maglia dell'Italia. Dopo un pessimo primo tempo, che vede l'Inghilterra trovare due reti, scaturite da due corner molto simili (il gol di Rice e l'irregolarità da rigore di Di Lorenzo), l'Italia nel secondo cerca la reazione, occupa la metà campo avversaria con continuità, ma, nonostante il pressing continuo, riesce raramente a impensierire Pickford. All'80' arriva l'espulsione di Shaw che, però, non comporta importanti differenze.

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.45

Stadio Maradona, Napoli

ITALIA 1-2 INGHILTERRA (13' Rice, 44' Kane, 56' Retegui)

FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham (85' Gallagher), Phillips; Saka (85' James), Kane, Grealish (69' Foden; 80' Trippier). A disp. Trippier, Chilwell, James, Handerson, Forster, Dier, Guehi, Toney, Ramsdale, Maddison, Gallagher All.: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62' Cristante), Jorginho (69' Tonali), Verratti (88' Scamacca); Berardi (62' Politano), Retegui, Pellegrini (69' Gnonto). A disp. Scamacca, Darmian, Pessina, Scalvini, Falcone, Meret, Romagnoli, Emerson All.: Mancini.

Arbitro: Jovanovic; Assistenti: Stojkovic e Mihajlovia; Quarto uomo: Simovic; Var: Kwiatkowski; A.Var: Lasyk

Ammoniti: 28' Rice (IN), 54' Grealish (IN), 57' Maguire (IN), 61' Jorginho (IT), 78' Shaw (IN), 90'+2' Acerbi (IT)

Espulsioni: 79' Shaw (IN)

SECONDO TEMPO

90'+5' Finisce 1-2 a Napoli: l'Italia perde contro l'Inghilterra.

90'+2' Giallo per Acerbi dopo un interventuo ingenuo su Kane.

90' Saranno 5' di recupero.

89' Corner insidioso di Tonali ma che nessun compagno riesce a deviare in porta. Sarà ancora calcio d'angolo.

88' Mancini prova il tutto per tutto: in campo Scamacca, esce Verratti.

85' Altri cambi per l'Inghilterra: fuori James dentro Saka, fuori Bellingham al suo posto entra Gallagher

84' Ancora gran cross di Gnonto dalla sinistra, Pickford costretto a intervenire. Sulla ribattuta nessun giocatore dell'Italia non riesce ad andare al tiro.

80' Clamoroso cambio per Southgate: fuori Foden, entrato pochi minuti fa, dentro Trippier.

79' Rosso per Shaw! Doppio giallo per l'inglese dopo un intervento in ritardo su Retegui. L'arbitro ci pensa a lungo e poi estare il secondo giallo.

78' Giallo per Shaw dopo la perdita di tempo su una rimessa laterale.

77' Grandissima giocata sulla sinistra di Gnonto che salta Walker e mette in mezzo un ottimo cross per Politano, ma l'attaccante del Napoli non trova la porta.

69' Altro doppio cambio per l'Italia: Pellegrini e Jorginho lasciano il posto a Gnonto e Tonali.

69' Primo cambio di Southgate: fuori Grealish, dentro Foden.

62' Doppio cambio per Mancini: fuori Barella e Berardi, dentro Politano e Cristante.

61' E' Jorginho il primo ammonito dell'Italia: il centrocampista ferma un contropiede pericoloso.

61' Conclusione di Verratti da venti metri, murata dalla difesa inglese.

57' Giallo per Maguire dopo un durissimo intervento su Barella.

56' GOL ITALIA! Grandissima palla di Pellegrini a incrociare per Retegui, l'attaccante, smarcato sul centro-destra dal compagno, controlla in area e batte Pickford!

54' Seconda ammonizione per l'Inghilterra: sanzionato Grealish dopo un battibecco con i giocatori azzurri.

51' Bella sponda di Retegui per Verratti al limite dell'area, il centrocampista allarga sulla sinistra per Pellegrini che calcia di prima senza trovare la porta.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+3' Termina il primo tempo: inglesi avanti di due gol grazie alle reti di Rice e Kane.

45'+1' Clamoroso errore di Grealish. Saka sulla destra infila verticalmente per Kane, l'attaccante arriva sul fondo e trova sul secondo palo l'ala del Manchester City che, però, colpisce la sfera di esterno e si divora il terzo gol.

45' L'arbitro assegna 3' di recupero

44' Gol inghilterra. Non sbaglia Kane dagli undici metri: l'attaccante apre il piattone e batte Donnarumma.

42' Calcio di rigore per l'Inghilterra! Corner di Saka ancora sul secondo palo, Di Lorenzo nel tentativo di anticipare Kane tocca palla con il braccio.

39' Verratti infila centralmente per Retegui che dopo lo stop in area è troppo lento a calciare e si lascia murare il tiro, sulla ribattuta arriva Spinazzola che non può ribadire in porta in maniera pulita.

32' Phillips sfiora il raddoppio! Il centrocampista inglese riceve la sfera in posizione centrale e prova un destro a incrociare dai venti metri: palla fuori di un soffio.

28' Giallo per Rice per perdita di tempo.

23' Breve discussione tra Verratti e la panchina dell'Inghilterra. Il centrocampista del Psg accusava gli inglesi di aver fatto sparire il pallone, ritardando così la ripresa del gioco.

21' Cross inisidioso di Kane dalla destra che, però, non trova di poco Saka sul secondo palo

13' Gol Inghilterra. Il calcio d'angolo di Saka arriva sul secondo palo dove c'è Kane, l'attaccante del Tottenham, dopo un ottimo controllo, calcia addosso a Spinazzola, il rimpallo favorisce Rice tutto solo al centro dell'area di rigore.

12' Grande intervento di Donnarumma sulla conclusione dal limite di Bellingham. Il trequartista porta palla sulla destra, arrivato nei pressi dell'area di rigore scarica un ottimo destro verso la porta.

7' Saka recupera palla al limite dell'area, salta Acerbi e in caduta calcia a incrociare dalla destra: blocca Donnarumma.

4' Prima occasione per l'Italia: punizione in mezzo di Pellegrini, si stacca Di Lorenzo che al centro dell'area colpisce male e manda fuori la sfera da buona posizione.

1' Fischia Jovanovic: Iniza Italia-Inghilterra!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Inghilterra. Dopo 5 mesi dalle amichevoli di novembre, gli azzurri di Mancini tornano in campo. I campioni d'Europa in carica affronteranno allo Stadio Maradona gli inglesi nel match valevole per la prima giornata dei gironi di qualificazione a Euro2024. Una sfida che nei cuori italiani rimanda inevitabilmente alla finale dell'Europeo del 2021, vinta ai calci di rigore dall'Italia. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 20.45.