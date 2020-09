RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Bosnia 1-1: solo un pareggio per gli azzurri, a Dzeko risponde Sensi

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio del match tra Italia e Bosnia in programma alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Per gli azzurri sarà il debutto in Nations League nel Gruppo 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lo. Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct: Dusan Bajevic.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE).

Assisententi: Kostaras; Dimitriadis.

90' + 4' - Termina 1-1 il match del Franchi, solo un pareggio per l'Italia contro la Bosnia nel debutto in Nations League.

86' - Altro cambio tra le fila azzurre: entra Kean ed esce Pellegrini.

84' - Ancora un cambio per la squadra di Bajevic: fuoriKolasinac per Civic e Visca per Milosevic.

83' - Occasione per la Bosnia ancora con Visca, in due tempi Donnarumma la blocca.

80' - Doppio provvedimento preso dal direttore di gara greco che espibisce il giallo ai danni di Zaniolo e Bonucci,

79' - Prima ammonizione anche per la Bosnia, cartellino ai danni di Cimirot.

77' - Primo cambio anche nelle file della Bonsia: esce Hodzic entra Besic.

74' - Altra occasione per gli azzurri, Zaniolo enta la girata di testa a due passi dalla porta ma la palla termina fuori.

72' Secondo cambio: entra Ciro Immobile ed esce il gallo Belotti.

71' - Primo cambio per Mancini: entra Zaniolo ed esce Chiesa.

70' - Occasione clamorosa per Florenzi, servito da Chiesa, Seich decisivo manda in angolo.

69' - Bosnia ancora in avanti e colpo di testa pericoloso di Hodzic, la fa sua Donnarumma.

67' - Pareggio dell'Italia, la firma è quella di Sensi unita alla deviazione fatale di Sunjic che mette fuori gioco Seich.

64' - Il prmo giallo della gara è per Belotti.

62' - Conclusione di Barella ma la deviazione della difesa favorisce la presa del portiere bosniaco.

57' - Bosnia in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dzeko di sinistro mette il pallone direttamente in rete. Non può nulla Donnarumma.

56' - Ottima chiusura di Acerbi su Visca e palla che termina in angolo.

54' - Italia vicinissima al vantaggio, anche questa volta il colpo di testa di Insigne viene fermato dal palo.

52' - Bosnia vicino al vantaggio. bel passaggio di Dzeko per Hodzic. Il palo salva gli azzurri.

51' - Buona occasione per Insigne, tiro insidioso a giro ma attento Sehic.

46' - Sidiropoulos da il via al secondo tempo di Italia - Bosnia, nessun cambio per le due formazioni.

SECONDO TEMPO

45' + 2' - Termina 0-0 il primo tempo tra Italia e Bosnia.

45' + 1' - Bella chiusura di Acerbi su un cross pericolodo di Dzeko.

42' - Ottima idea di Insigne che tenta la verticalizzazione per Belotti, il pallone è un filo lungo e il centravanti non può arrivare.

35' - Destro di Barella da fuori area, ancora una volta il pallone termina alto sopra la porta.

33' - Belotti tenta la girata ma il tiro è debole, Sehic para senza problemi,

27' - Prima vera occasione per la Bonsia con il tiro di Visca che però termina alto.

24' - Sensi ci prova dalla distanza puntando ad un'incursione di Biraghi ma il portiere della Bosnia la fa sua in uscita.

17' - Calcio di punizione per l'Italia, destro a giro che finisce sul fondo.

16' - Anche la Bosnia si affaccia in area di rigore con la conclusione di Visca, la fa sua Donnarumma.

10' - Insigne serve un ottimo pallone a chiesa che calcia con il destro. Il pallone termina all'esterno della rete.

6' - Bel tiro di Insigne che però non inquadra la porta con il sinistro.

5' - Bella giocata di Biraghi, respinge il portiere della Bosnia Sehic.

4' - Bella incursione degli azzurri ma il passaggio di Insigne per Biraghi fuori misura.

1' - Fischio d'inizio al Franchi, inizia Italia - Bosnia.

PRIMO TEMPO

Una buona Italia quella che si è vosta sul campo del Franchi nei primi 45' di gioco contro la Bosnia. Alcune buone occasioni per gli azzurri di mancini prima con Insigne e poi con Chiesa, anche se è mancata un po' di precisione. Bosnia che si è fatta vedere solo in un'occasione con Visca e nel finale con un tiro di Dzeko chiuso perfettamente da Acerbi.

