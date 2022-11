RIVIVI LA DIRETTA - Italia, gli azzurri battono l'Albania di Hysaj nel segno di Grifo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 22.45 - Finisce 1-3 a Tirana, gli azzurri di Roberto Mancini battono in amichevole l'Albania, nel segno di Vincenzo Grifo. L'ala del Friburgo è stato autore di un assist per Di Lorenzo, in occasione del gol del pareggio, e della doppietta decisiva nel risultato finale. In ottica Lazio, invece, è stato titolare per tutta la sfida il terzino Elseid Hysaj che, nel ruolo di esterno sinistro, ha avuto l'arduo compito di limitare le avanzate proprio di Grifo. Il giocatore biancoceleste non ha brillato e si è contraddistinto solo al 48' quando ha servito a Kumbulla l'occasione del 2-2, neutralizzata da Meret.

Albania 1-2 Italia (16' Ismajli; 21' Di Lorenzo; 25', 63' Grifo)

Amichevole

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 20.45

Air Albania Stadium, Tirana

FORMAZIONI UFFICIALI

ALBANIA (3-4-2-1): Berisha; Ismajli (65' A. Bajrami), Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi (77' Ramadani), Bare, Lenjani; N. Bajrami (65' Asslani), Uzuni; Broja (51' Roshi). All. Reja

A disp.: Selmani, Kastrati, Gurishta, Bitri, Hadroj, Laci, Mucolli, Cokaj, Muci, Cara, Skuka.

ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci (89' Pinamonti), Bastoni; Di Lorenzo, Tonali (45'+2' Ricci) Verratti (89' Pafundi), Dimarco; Zaniolo (77' Fagioli), Raspadori (89' Chiesa), Grifo (77' Gnonto). All. Mancini

A disp.: Donnarumma, Vicario, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Pessina, Fagioli, Barella, Miretti, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi.

Arbitro: Genc Nuza; Assistenti: Fatlum Berisha, Bujar Semimaj; Quarto uomo: Juxhin Xhaja

Ammoniti: 60' Verratti (I), 60' Bare (A), 64' Roshi (A)

90'+4'- Finisce 1-3 a Tirana. Di Lorenzo e Grifo, con una doppietta, rispondono alla rete di Ismajli.

90'- Saranno 4' di recupero.

89'- Triplo cambio per Mancini: torna Chiesa che prende il posto di Raspadori e debuttano in nazionale Pinamonti e Pafundi (classe 2006), entrati al posto Bonucci e Verratti.

88'- Skuka sfiora il super gol. Il neo entrato in rovesciata manda verso la porta il cross del compagno, bravo Meret a dispondere.

87'- Altro doppio cambio per Reja: dentro Laci e Skuka, al posto di Bare e Uzuni.

84'- Conclusione di Lenjani dal limite che termina larga sul fondo.

77'- Doppio cambio per l'Italia: escono Zaniolo e Grifo per far spazio a Gnonto e Fagioli, al debutto con la maglia azzurra. La squadra di Mancini si posiziona con un 3-5-2.

77'- Altro cambio per l'Albania: fuori Abrashi e dentro Ramadani.

76'- L'Albania risponde all'Italia. Stavolta è Roshi a sfiorare il gol con una conclusione al volo, bravo Meret a replicare.

75'- L'Italia sfiora il poker. Bellissimo pallone di Verratti per Dimarco che in corsa calcia di sinistro al volo, trovando l'opposizione di Berisha a negargli un gran gol.

65'- Doppio cambio per l'Albania: entra Asllani al posto di N. Bajrami ed esce Ismajli per far spazio ad A. Bajrami.

64'- Secondo ammonito per l'Albania: arriva il giallo anche per Roshi, reo di aver commesso fallo su Ricci.

63'- TRIS AZZURRO! Grifo raccoglie al limite un passaggio deviato di Verratti, stoppa il pallone e lo piazza alle spalle di Berisha. Per lui si tratta del quarto gol con la maglia dell'Italia e della seconda doppietta, dopo quella realizzata nel 2020.

62'- Chance enorme per l'Albania! La squadra di Reja riparte, Bajrami calcia da fuori, il tiro deviato da Scalvini sbatte sulla traversa e sulla ribattuta Bonucci salva sulla linea, a Meret ormai battuto, una conclusione di Abrashi.

60'- Scintille a metà campo. Bare e Verratti vanno testa a testa dopo una reazione nervosa del giocatore azzurro, dovuta a una trattenuta precedente. L'arbitro Nuza placa il nervosismo ammonendo entrambi i giocatori.

54'- Traversa anche per l'Albania! Il neo entrato Roshi controlla e calcia da venti metri colpendo in pieno il legno alto, sulla ribattuta è bravo Meret a bloccare in due tempi il tiro avversario.

52'- Traversa per l'Italia! Grifo riceve al limite, salta l'avversario e calcia dai 16 metri colpendo la parte bassa del legno. La palla ha successivamente sbattuto sulla linea senza entrare.

51'- Cambio obbligato anche per Reja: fuori Broja per infortunio, dentro Roshi.

48'- Grande parata di Meret che nega all'Albania un gol tutto romano. Hysaj riceve sulla destra, crossa sul secondo palo dove stacca Kumbulla, trovando in risposta i guantoni del portiere azzurro.

45'- Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45'+3'- Finisce il primo tempo a Tirana. Inizio in salita per l'Italia dopo il gol dell'Albania. La squadra di Mancini però è brava poi a ribaltare la situazione con le reti di Di Lorenzo e Grifo.

45'+2'- Primo cambio, obbligato, per Mancini. E' Ricci a prendere il posto di Tonali, il quale avrebbe accusato un problema alla spalla al momento della caduta.

45'+2'- Palo per l'Italia. Grifo va da Raspadori che è molto bravo nel trovare tutto solo Zaniolo. L'attaccante riceve e a tu per tu con Berisha colpisce il palo esterno.

45'- Ci saranno 3' di recupero. Italia momentaneamente in 10 per l'uscita di Tonali.

41'- Gioco fermo per la seconda volta all'Air Albania Stadium di Tirana. Per due volte consecutive Tonali è rimasto a terra dopo uno scontro con Bare. In questa situazine il centrocampista è caduto battendo spalla e testa sul terreno di gioco. Necessario l'intervento della barella per portarlo fuori dal campo.

40'- Zaniolo ci prova dalla distanza, ma ancora una volta non trova la porta.

35'- Conclusione di Raspadori dalla lunetta, bloccata a terra da Berisha.

25'- VANTAGGIO DELL'ITALIA! Raspadori si inventa una grande giocata, si presenta in area di rigore e, invece di calciare, serve Grifo che tutto solo è bravo a calciare di prima e prendere in controtempo Berisha. Assist e gol per l'attaccante del Friburgo che si conferma in un gran momento di forma.

24'- Altra grande occasione per Zaniolo che sbaglia ancora. Dimarco lancia benissimo l'attaccante giallorosso che, davanti a Berisha, prova un complesso pallonetto sparando alto sopra la travera.

21'- GOL DELL'ITALIA. Grifo riceve palla su rimessa laterale, crossa nel mezzo, dove arriva con ottimi tempi di inserimento Di Lorenzo. Il terzino del Napoli è bravo di prima a battere Berisha.

19'- Ci prova ancora l'Albania. Stavolta è Bare che calcia dalla distanza, ma non trova la porta di molto.

16'- Gol dell'Albania con Ismajli. Il difensore di proprietà dell'Empoli sfrutta il cross su punizione di Bajrami e di testa batte Meret con una grande traiettoria.

12'- Occasione per l'Italia sprecata da Zaniolo! Grifo arriva sul fondo, il cross deviato diventa buono per Raspadori che spara addosso a Berisha, sulla ribattuta l'ala della Roma calcia alto a porta sguarnita.

9'- Primo tiro per gli azzurri a opera di Grifo. L'esterno si sposta palla sul destro, calcia, ma la sua conclusione non preoccupa Berisha che la osserva uscire sul fondo.

7'- Partita bloccata fino a questo momento. L'Albania tiene meglio il campo e l'Italia fa fatica a controllare il gioco.

1'- Inizia il match a Tirana, il primo pallone è azzurro.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 20.41 - Squadre in campo per gli inni nazionali, si parte da quello azzurro.

AGGIORNAMENTO 20.20 - Parte titolare il terzino della Lazio Elseid Hysaj nell'amichevole interna contro l'Italia. Al contrario, invece, non rientra neanche tra i convocati del c.t. Mancini il portiere biancoceleste Ivan Provedel.

L’Italia sarà solo spettatrice dei mondiali in Qatar, che avranno inizio il prossimo 20 novembre. Gli azzurri del c.t. Mancini hanno, però, approfittato della sosta per affrontare due amichevoli e lavorare in ottica futura e questa sera, alle 20.45, affronteranno l’Albania presso l’Air Albania Stadium di Tirana. Per il commissario tecnico sarà l’occasione per effettuare alcune valutazioni sui profili più giovani e proporre nuovi test in vista degli impegni per la Qualificazione all’Europeo.