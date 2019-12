RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, cena-evento del Fans Club S. Inzaghi: "Grazie di tutto" - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Niente ore piccole per il mister, c'è la sfida alla Juventus da dover preparare: domani al centro sportivo di Formello sarà doppia seduta di allenamento. Alle ore 22:00 e qualche minuto, Inzaghi e De Martino abbandonano la serata, non senza aver salutato tutti i presenti: "Grazie per tutto l'affetto che mi avete dedicato, sono davvero orgoglioso. Purtroppo mi sarebbe piaciuto restare ancora, ma domani avremo una doppia seduta di allenamento. Ringrazio tutto il Fans Club, il primo in Italia dedicato a me. Vi abbraccio e sempre Forza Lazio!". Qualche foto di rito e poi via verso casa.

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - Tutta la sala si esibisce in un lungo canto: all'unisono sulle note emozionanti di "So' già du' ore" di Aldo Donati e de "I giardini di marzo" di Lucio Battisti, entrambi noti tifosi della Lazio e costantemente ricordati allo Stadio Olimpico durante le partite casalinghe dei biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 - È iniziata la cena: gambe sotto il tavolo e via con la prima portata. Canti, cori e applausi accompagnano la serata. Il calore e l'affetto per mister Inzaghi è inquantificabile: Rocca di Papa è in festa.

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - I laziali chiamano, il mister risponde. Inzaghi è arrivato al ristorante insieme al direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino. Premiazione, foto e tanti sorrisi. Il tecnico piacentino è visibilmente emozionato per il grande affetto dimostratogli.

ROCCA DI PAPA - Tutti insieme nel nome di Simone Inzaghi. Rocca di Papa si prepara, attende l'arrivo del mister della Lazio per una cena-evento organizzata dal Fans Club che porta il suo nome (il primo e unico in Italia), con sede proprio nella città dei Castelli Romani. Circa 150 le persone attese nella splendida cornice del ristorante "La Foresta", elegantemente vestito a festa per accogliere a braccia aperte "Il più grande mister in circolazione" - così recita la targa preparata dal Fans Club in onore del tecnico biancoceleste. In bella mostra le maglie della Lazio indossate da Inzaghi durante la stagione 1999/2000 e 2000/2001, su gentile concessione del collezionista Gianluca Minzocchi.

