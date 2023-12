RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Inter, Sarri in conferenza: "Ambizioni? Tornare a essere quelli dello scorso anno"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio incappa in un'altra sconfitta. Dopo il pareggio di Verona arriva un altro stop per i biancocelesti ko nella sfida contro l'Inter che si è imposta per 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e Thuram. Una buona Lazio nel primo tempo che ha pagato l'errore individuale ma che nella ripresa non è riuscita ad alzare la testa. Al termine della gara il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la gara in conferenza stampa.

GARA - “Abbiamo fatto una buona partita per 65 minuti. Nel secondo tempo la supremazia era ancora più totale, l’azione del secondo gol è stata la prima occasione in cui sono entrati nella nostra area di rigore. Fino al gol siamo stati bene in campo. Secondo me questa è una prestazione che potrebbe essere una bella base di ripartenza. Non ci dobbiamo far condizionare dagli ultimi 15 minuti in cui l’Inter ha controllato con facilità perché per 65 minuti non l’ha fatto. La perdiamo per un errore e mezzo, il primo è un errore totale, il secondo un mezzo errore perché la palla che esce in contrasto aereo è da contrastare nell’immediato. Quest’anno non avevo mai visto la sqiadra palleggiare come nel primo tempo. I fischi? Si riferiscono a quanto fatto in precedenza e non alla gara di questa sera”.

IMMOBILE-CASTELLANOS - “Non mi sembrano due attaccanti che possano giocare uno accanto all’altro. Poi se c’è da fare uno special team per gli ultimi dieci minuti di partita di ci può pensare”.

AMBIZIONI - "Le ambizioni sono quelle di tornare a essere la Lazio dell'anno scorso. Non siamo in una situazione di classifica in cui si può dire rientriamo in corsa per qualcosa, se abbiamo la forza di fare prestazioni come quella di questa sera su tutti i campi della Serie A tanti risultati potrebbero arrivare. A livello societario penso che la scelta sarà tra andare a caccia di un posto in Europa o di aprire un nuovo ciclo con i ragazzi più giovani, questa per me è un'ipotesi ovviamente".

SQUADRA GIOVANE - "Se vogliono fare una squadra giovane a me piance anche, anzi potrebbe piacermi anche di più. Io poi non ho mai diviso i giocatori in base all'età. L'esperienza ha una valenza finché l'effecienza è 100, se l'efficenza è 90 l'esperienza non conta niente. I giocatori li ho sempre divisi tra giocatori forti o meno forti. Non è una variabile che mi porterà a una decisione per il futuro".

SOCIETA' - "C'è un confronto giornaliero con il ds, (Fabiani, Ndr) siamo intervenuti singolarmente sui giocatori. Il lavoro a livello societario il direttore lo sta tirando avanti in maniera seria sperando di venire a capo di una situazione difficile. Come me è dispiaicuto per il risultato anche se contento della prestazione. Per me il presidente deve intervenire tre volte l'anno, per il suo ruolo il ds la sta menando".

RESPONSABILITA' - "Percentualizzare le responsabilità mi sembra impossibile e semplicistico. E' chiaro che c'è resposnabilità da parte di tutti, della società, dello staff tecnico, dei giocatori ma è difficile capire quanto. Sicuramente ci sono delle responsabilità da parte di tutti, se poi mi chiedi dove ho sbagliato non lo so. Il percorso è stato simile all'anno scorso ma le risposte sono diverse e per me questo è totalmente anomalo. Per esperienza lo stesso gruppo preso in due stagioni diverse non ha le stesse caratteristiche soprattutto dal punto di vista mentale. Non so dirti dove ho sbagliato sennò mi correggerei ma la responsabilità dell'area tecnica è mia".

GILA - "Io Mario l'ho visto abbastanza bene, ha retto bene anche a una serie di gare ravvicinate. E' un giocatore molto veloce e aggressivo e consente recuperi di ottimo livello. In qualche lettura può migliorare, spesso si lascia trasportare dall'istinto. Sinceramente non pensavo che con tutti gli infortuni dei difensori Mario potesse fare così bene in fretta".

LUIS ALBERTO - "Luis fuori? Scelta tecnica. Si è allenato poco in questo ultimo mese, in una partita intensa come quella di questa sera ho preferito tenerlo per i venti minuti finali. Kamada non ha fatto male, anzi a livello di palleggio ha molta qualità. Gli manca quel pizzico di incisività che aveva trovato".

MARUSIC - "Dovrei dirgli che ha sbagliato ma lo sa perfettamente da solo. Non c'è da infierire o sottolineare, sono errori talmente marchiani che è inutile parlarci. Io penso che qualcuno gli ha impallato Lautaro perché sennò è un passaggio folle. C'è poco da sottolineare, sono errori che possono capitare anche se ci hanno condizionato pesantemente".