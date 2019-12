RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Diversa dal campionato, in palio c'è un trofeo" - VD

Vigilia di Supercoppa Italiana, l'avvicinamento a Juventus - Lazio entra nel vivo. Nella sala stampa del King Saud University Stadium di Riyad il mister biancoceleste Simone Inzaghi e il capitano Senad Lulic presentano la sfida.

Come vi avvicinate a questa finale? Se dovesse vincere la Lazio sarebbe un segnale anche in campionato?

Domani la partita è differente rispetto al campionato. In 90-120 minuti si gioca il primo trofeo stagionale. Non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male.

Capita nel momento migliore per la Lazio?

Siamo in un ottimo momento, veniamo da 8 vittorie consecutive in campionato e la squadra ha delle certezze. La quarta finale in due anni e mezzo, un percorso iniziato da lontano. Partita a sé, diversa da una di campionato, dove si ha tempo di rimediare nella partita successiva, mentre qui si gioca un trofeo.

Che accorgimenti haI immaginato per il tridente della Juventus?

Credo che indipendentemente dalla formazione, la Juventus ha grandissime potenzialità e qualità. Noi ci siamo preparati a qualsiasi evenienza. Mi sono raccomandato di fare una partita molto concentrata. In campionato abbiamo avuto atteggiamenti importanti, dove abbiamo preso un gol a difesa schierata e superiorità numerica.

Cosa si deve fare di diverso rispetto al 7 dicembre per evitare il palleggio della Juventus della prima mezz'ora e cosa preoccupa di Ronaldo?

Ronaldo lo conosciamo tutti quanti, è un campione che in ogni momento può decidere una gara. All'Olimpico abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo riusciti a soffrire di squadra quando dovevamo e poi abbiamo palleggiato bene, tenendo la palla e facendo correre la Juventus, come fatto da lei in fase di possesso.

Domani quali sono le tre cose che vuoI vedere dalla sua squadra?

Una finale è speciale. I ragazzi la stanno preparando nel migliore dei modi, ho visto grande concentrazione, compattezza e unione di spirito che ho già visto ieri in allenamento.

HaI battuto la Juventus tre volte, c'è una costante in queste vittorie?

Sono state tre partite differenti. La prima volta in Supercoppa la ricordo con più piacere perché ci giocavamo un trofeo a inizio stagione. Questa viene dopo 22 partite nostre e sarà diversa. Noi dovremo fare una partita molto attenta, spendo che sulla carta la Juventus ha potenzialità maggiori. Conta però il campo, dove abbiamo dimostrato di avere qualità importanti.

Può considerarsi la partita più importante della Tua carriera?

Tutte le finali sono importanti. Io ho la fortuna di avere un gruppo straordinario che mi ha seguito ogni giorni in questi tre anni e mezzo. Questa è la quarta finale e non so se sarà la più importante. Sarà una partita importantissima in un momento in cui la squadra sta bene e ha raggiunto certezze diverse rispetto a due anni e mezzo fa. Veniamo da una grande striscia che vogliamo prolungare per continuare un qualcosa di straordinario.

C'è il rischio di trovare una Juventus più cattiva del 7 dicembre?

Su questo ci ho pensato. Probabilmente l'approccio della Juventus potrebbe essere diverso. Se vado a rivedere la partita dell'Olimpico la Juventus aveva approcciato benissimo. Io mi tengo i tre punti dell'Olimpico e so di incontrare una squadra che finora ha perso solo con noi ed essendo la Juventus, abituata a vincere, ha subito qualche critica dopo lo stop di Roma che l'ha caricata ancora di più.

Qual è la forza della Lazio terza in classifica?

Il terzo posto è ampiamente meritato. I ragazzi hanno creduto nel lavoro che si propone insieme allo staff. All'inizio non venivano i risultati, ma le prestazioni ci sono state fin dalla prima giornata.

HaI già battuto la Juventus, può essere un vantaggio?

Sicurezze non ne abbiamo. Abbiamo la certezza che la nostra squadra avrà davanti la Juventus, che ha vinto gli ultimi 8 Scudetti e ha perso una volta sola quest'anno. Avremo delle difficoltà ma ce la matteremo tutta per vincere il trofeo.

La Lazio ha sempre avuto dei grandi giocatori, come staI pensando di tenerli di fronte a tante offerte?

Sappiamo di avere un'ottima squadra con giocatori di qualità. La società è stata brava a mantenerli nonostante le richieste. Il ,mio pensiero era mantenere i pezzi migliori e integrarli con nuovi acquisti per migliorare la qualità della rosa.

Al termine della conferenza stampa, mister Inzaghi ha presentato ai microfoni di Rai Sport il match di domani contro la Juventus: "Sarà una partita secca, differente da quella di campionato perché in 90-120 minuti due squadre si giocano un trofeo, però noi cercheremo di fare un'ottima gara sapendo che incontreremo una squadra con ottime individualità, con grandissimi campioni… cercheremo di fare il massimo. Il 3-1 di due settimane fa? Sarà una partita diversa. Come qualità probabilmente la Juventus ci è superiore, però quello che conta è sempre il campo e noi sul campo abbiamo dimostrato di saperci giocare le nostre chance nel migliore dei modi. La Juventus è una squadra straordinaria, indipendentemente che giochino con tre o due punte hanno giocatori che in qualsiasi momento ti possono far male. Penso che domani sia una partita dove gli errori non siano contemplati, perché tutte e due le squadre possono far male in ogni momento".

Per Inzaghi una battuta anche a Lazio Style Channel: "Sarà il primo trofeo della partita, mi aspetto una partita diversa da quella di campionato. Anche perché si tratta di una gara secca, ci giocheremo tutto in 90'. Loro hanno potenzialità enormi, sarà fondamentale non commettere errori, limitarli al minimo, e rimanere concentrati perché potremmo pagare caro ogni sbaglio".

CLICCA QUI PER GUARDARE LA CONFERENZA DI SIMONE INZAGHI IN VERSIONE INTEGRALE