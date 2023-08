RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Isaksen: "Un orgoglio essere pagato così tanto. E Radu mi ha detto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tra i nuovi acquisti di casa Lazio c'è anche Gustav Isaksen. Il danese classe 2001, dopo aver fatto male ai biancocelesti con la maglia del Midtjylland nel doppio confronto d'Europa League, è arrivato a Roma per iniziare una nuova avventura agli ordini di Maurizio Sarri. L'esordio ufficiale l'ha già fatto contro il Lecce. E proprio a qualche giorno dalla prima sfortunata giornata di A, è stato presentato in conferenza nella sala stampa di Formello: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

Parola al ds Fabiani per presentare Isaksen: "Non sta a me dire quali siano le caratteristiche di Isaksen, ne abbiamo pagato le spese. Ci ha fatto due gol in Europa e io quando vedo uno che mi fa gol cerco di prenderlo. Valori straordinari, giocatore importante, va per la maggiore. La differenza l'ha fatta lui, non ci ha pensato su, non ha tentennato. Ha rifiutato tutte le destinazioni per venire alla Lazio. Già il giorno dopo che avevamo contattato il suo entourage ha subito detto sì".

Isaksen si presenta: "Ciao a tutti, sono molto contento di essere qui. Grazie per le parole nei miei confronti. Un sogno che si avvera, è un peccato aver perso la prima ma ci rifaremo. Non vedo l'ora di giocare sia in campionato che in coppa".

Domanda dai giornalisti in Danimarca connessi: cifre pagate per il trasferimento.

"È un onore per me che la Lazio abbia pagato così tanto. In questo momento il mercato è in crescita, sarà un piacere onorare questa cifra spesa per portarmi qui".

Quanto è cresciuto il campionato danese?

"Il campionato danese sta crescendo molto. Ci sono tre squadre che potrebbero raggiungere i gironi europei. Sono molto felice di avere questa occasione con la Lazio".

Cosa ti hanno detto i tuoi nuovi compagni per la partita dello scorso anno?

"Diversi giocatori sono venuti da me e Radu mi ha detto che per colpa mia ha smesso di giocare a calcio (ride, ndr.). Adesso mi sento che giocherò con la squadra giusta".

Sui tifosi a Fiumicino e l'obiettivo in Champions...

"È stata una grande sorpresa per me vedere così tanta gente che mi stava aspettando. So che i tifosi sono disposti a tutto per questa maglia. Vogliamo passare il girone e fare il massimo possibile in campionato. Sarri vuole vincere e per noi resta questo l'obiettivo".

Che squadra vorresti affrontare? Tuo obiettivo personale?

"Mi piace giocare contro grandi squadre, è stato bello affrontare un club come il Liverpool. Sono pronto per qualunque avversario. Non penso alla convocazione in nazionale, il focus è solo sulla Lazio. Se la chiamata arriverà sarò molto contento".

Dove può arrivare Isaksen?

"Ovviamente quella contro la Lazio è stata una grande partita, ne ho disputate altre belle. Uno dei momenti più belli della mia carriera. So di poter crescere ancora tanto, sono circondato da grandi compagni e abbiamo un ottimo allenatore. Ci sono tutte le caratteristiche per poter fare bene".

Stai accusando la differente temperatura tra la Danimarca e Roma?

"Per noi la temperatura massima in questo periodo si aggira intorno ai 15 gradi. Mi dovrò abituare, lo sto già facendo. Adatterò il mio stile di gioco a queste temperature per poter crescere ancora".