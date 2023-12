RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: le parole dei protagonisti - FOTO&VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Niccolò Di Leo e Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - Chiude la serata il consueto taglio della torta con il presidente Lotito, il figlio Enrico, il tecnico Maurizio Sarri e il capitano Ciro Immobile in prima fila.

AGGIORNAMENTO ORE 23:35 - "Non siamo riusciti a vincere per colpa mia perché ho sbagliato questo passaggio e non abbiamo segnato. Mi dispiace tanto per aver perso", queste le parole di Adam Marusic che a margine della cena di Natale è tornato sulla sconfitta contro l'Inter. (LEGGI TUTTO)

AGGIORNAMENTO ORE 23:32 - Presenti alla cena anche tutte le biancocelesti della Lazio Women. A prendere parola è stata Giulia Ferrandi che ha svelato l'obiettivo di quest'anno: "Stiamo lavorando giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è quello: la Serie A, lo abbiamo detto dall’inizio".

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 - Il presidente Lotito ha preso la parola durante la serata: "Essere custodi della storia della Lazio è una responsabilità e un orgoglio. Ho il compito di conservare, custodire e tramandare i valori di questo club". (LEGGI TUTTO)

AGGIORNAMENTO ORE 23:10 - Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che stanno vivendo i biancocelesti: "Si deve assolutamente far meglio, non siamo partiti bene, siamo in una situazione particolare, abbiamo perso tanti punti con squadre più abbordabili sulla carta. Dobbiamo risalire, non siamo questi dell’11esimo posto". (LEGGI TUTTO)

AGGIORNAMENTO ORE 22:50 - Anche Patric ha commentato il sorteggio che vedrà la Lazio sfidare il Bayern Monaco: "Giocare contro il Bayern Monaco è il sogno di ogni bambino. Per noi e per i tifosi sarà una partita importante. In Serie A non stiamo andando bene ma ora sono sicuro che giocando meno gare ravvicinate riusciremo a risalire. Ho tanta fiducia in questa squadra".

AGGIORNAMENTO ORE 22:10 - Arrivano le prime parole dei giocatori impegnati nella consueta cena di Natale della squadra. A parlare è Mattia Zaccagni che ha così commentato il sorteggio Champions odierno: "Avrei preferito una tra Barcellona e Real Madrid, però purtroppo c’è capitato il Bayern Monaco. È una delle squadre più blasonate d’Europa da anni, ma noi cercheremo di fare il nostro gioco e di giocarci le nostre possibilità. Andremo a giocare una partita dove non abbiamo nulla da perdere e saremo più spensierati. Adesso fortunatamente abbiamo un periodo in cui possiamo pensare solo al campionato, ovviamente dobbiamo lavorare bene ogni giorno per giocare meglio le partite".

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 - Ecco arrivare anche Ciro Immobile e Mattia Zaccagni seguiti pochi minuti dopo anche dal presidente Lotito. Per completare la squadra manca solo Hysaj.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - C'è anche il responsabile della comunicazione Roberto Rao arrivato poco prima di Patric e Danilo Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Presente alla serata anche l'assessore Onorato, intanto sono arrivati anche anche Vecino e Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 20:28 - Squadra quasi al completo con l'arrivo di Luis Alberto, Pedro e Romagnoli. Insieme a loro anche il cantante Briga.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Dopo Martusciello anche il mister Maurizio Sarri è arrivato alla consueta cena di Natale.

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - All'entrata di Spazio Novecento è il momento di Lazzari, del portiere Mandas ma anche di Kamenovic e Marusic insieme a Mario Gila.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Arrivano alla spicciolata i giocatori biancocelesti: presente Casale, ma anche il figlio di Pino Wilson e Giancarlo Oddi insieme alle ragazze della Lazio Women, Rovella, Isaksen e Kamada. Con loro anche Pino Insegno.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - È la volta anche di Felipe Anderson e Guendouzi, arrivati insieme. Subito dopo ecco anche Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Tra i calciatori, i primi a arrivare sono Pellegrini, Provedel e Sepe. Con loro anche il falconiere Juan Bernabè accompagnato da Olimpia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - Iniziano a arrivare gli ospiti nella location scelta per la cena di Natale della Lazio, il primo è Martusciello.

Natale si avvicina e come di consueto la Lazio organizza la classica cena di Natale. Per questa serata speciale la rosa biancoceleste, insieme a staff, dirigenti e Vip del mondo laziale, si sono ritrovati presso la location di Spazio Novecento, in zona Eur. Un occasione per la squadra di ritrovare la serenità, assente dopo i risultati negativi di questa prima parte di stagione, commentare insieme, tra un brindisi e qualche deliziosa pietanza, la partita di ieri contro l'Inter ma, soprattutto, condividere i propri pensieri sull'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, svoltosi nel primo pomeriggio a Nyon, e che ha visto abbinare la Lazio al Bayern Monaco, proprio come nel 2021.