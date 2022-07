RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Primorje 4-0: il poker biancoceleste chiude il ritiro di Auronzo

Amichevole pre-campionato

Stadio Zandegiacomo Auronzo di Cadore

Giovedì 21 luglio, ore 18.00

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp. Adamonis, Alia, Furlanetto; Radu, Kamenovic, Casale, Hisaj, Acerbi, Gila; Basic, Cataldi, Akpa Akpro, Kiyine; Bertini, Zaccagni, Moro, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri.

PRIMORJE (4-2-3-1): Rener; Badzim, Dedic, Paljk, Dobnikar; Zavnik, Candic; Dzuzdanovic, Demirovic, Gulic; Sagitov.

A disp.: Zagomislek, Zanjko, Ciglar, Solaja, Fogec, Brescak, Boncina, Perko, Cigoj, Kuraj, Kolar Leban.

All.: Igor Bozic.

Arbitro: Marzo Zini (sez. Udine).

SECONDO TEMPO

90' - Triplice fischio allo Zandegiacomo! La Lazio vince anche la quarta amichevole di questo ritiro imponendosi per 4-0 con le reti di Milinkovic, Pedro, Cataldi e Cancellieri.

88' - Infortunio per Cancellieri che si ferma proprio dopo l'azione in cui ha siglato la quarta rete della Lazio. Al suo posto Raul Moro per gli ultimi minuti di gara.

87' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Cancellieri firma il poker della Lazio sul Primorje. Il numero 15 a tu per tu con Zagomislek mette direttamente in rete!

86' - Triplice occasione per la Lazio per siglare la rete del 4-0! Prima Zagomislek para su Basic e poi due volte Romero manda fuori!

76' - Colpo di testa di Zaccagni, che però di perde al lato della porta avversaria.

75' - Problemi per Radu, che rimane qualche secondo a terra per poi proseguire il match.

74' - Il calcio piazzato non è pericoloso per il Primorje: la palla finisce direttamente tra i guantoni del portiere.

73' - Zaccagni subisce fallo, rimane qualche secondo dolorante a terra. L'arbitro opta per un calcio di punizione in favore della Lazio, il numero 20 può proseguire la gara.,

70' - Cancellieri chiama in causa Zaccagni che però si fa recuperare dagli avversari. Riparte il Primorje.

65' - Ancora Cataldi pericoloso! Questa volta calcia con il destro ma Rener è decisivo e manda in angolo.

63' - Dobnikar salva il Primorje da un'altra incrusione pericolosa di Luka Romero.

60' - Cambio in porta per la Lazio: esce Maximiano per Adamonis.

58' - Luka Romero a un passo dalla rete! Direttamente da calcio di punizione, solo la grande parata di Rener gli nega il gol.

56' - Biancocelesti anora pericoloso con Luka Romero, bella conclusione respinta dal portiere del Primorje.

55' - Calcio di punizione per la Lazio, batte Cataldi e Basic di testa mette sul fondo.

53' - Lazio ancora pericolosa, ancora una volta con Cancellieri che poi cade in area, Zaccagni tenta la conclusione che però termina fuori.

50' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Bellissima rete di Cataldi dalla distanza, di sinistro da fuori area mette la palla dove Rener non può arrivare.

49' - Ancora Cancellieri pericoloso, questa volta si salva Rener.

46' - Lazio a un passo dal 3-0 con Cancellieri! Il numero 11 colpisce in pieno la traversa!

45' - Inizia la ripresa allo Zandegiacomo: rimane solo Maximiano poi in campo Hysaj, Gila, Casale, Radu; Bertini, Cataldi, Basic, Romero, Cancellieri, Zaccagni

45' - Finisce il primo tempo alloo stadio Zandegiacomo. La Lazio conduce per 2-0 sul Primorje.

45' - Ancora una chance per la squadra di Maurizio Sarri, questa volta pericolosa è la girata di testa di Romagnoli che termina di poco alta sopra la traversa.

42' - Corner per il Primorje, Sagitov spedisce la palla direttamente in fallo laterale.

40' - Lazio a un passo dal 3-0! Bellissima azione di iniziata da Pedro che serve Immobile, il 17 la mette in mezzo per Marcos Antonio che a botta sicura prende in pieno il palo.

32' - Luis Alberto tenta di penetrare in area, il Mago però viene fermato dalla difesa del Primorje.

29' - Ancora Felipe Anderson protagonista, il brasiliano fa tutto da solo e tenta la conclusione dal limite. La conclusione termina al alto.

27' - Il Primorje si fa vedere in area della Lazio, Badzim tenta la conclusione ma viene fermato e l'azione si conclude con un nulla di fatto.

21' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pedro sigla la rete del raddoppio con un'azione bellissima, parte dalla fascia, supera almeno tre giocatori del Primorje e poi tira dritto in porta non lasciando scampo a Rener.

20' - Lazio a un passo dal vantaggio con una magia di Felipe Anderson che colpisce direttamente il palo.

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Milinkovic! Il numero 21 calcia e infila il pallone direttamente sotto la traversa.

15' - Il capitano degli ospiti è costretto a uscire, al suo posto Strukelj.

13' - Il gioco si ferma, Dzuzdanovic si ferma per un problema fisico. Lo staff medico del Primorje interviene in campo.

12' - Ancora Lazio pericoloda con Milinkovic, la sua conclusione di nuovo viene deviata in calcio d'angolo.

11' - Altra bella incursione di Felipe Anderson che serve in modo ottimo Lazzari, la difesa degli sloveni manda ancor in corner.

9' - Calcio di punizione per il Primorje, batte Dzuzdanovic direttamente in porta. Paljk non ci arriva di un soffio, Maximiano era comunque sulla traiettoria della palla.

8' - Lazio pericolosa con il colpo di testa di Milinkovic che termina fuori di pochissimo.

7' - Secondo calcio d'angolo per la Lazio, batte Luis Alberto ma il pallone termina nuovamente in corner.

5' - Passaggio filtrante di Marcos Antonio che però non trova Immobile in area.

4' - Felipe Anderson di nuovo in profondità, ferma tutto Paljk.

2' - Calcio d'angolo pericoloso, di nuovo Immobile che calcia sopra la traversa.

2' - Felipe anderson arriva sul fondo, serve Immobile, poi Luis Alberto e di nuovo il 17. La difesa devia in angolo.

1' - Inizia la gara allo Zandegiacomo!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Lazio e Primorje sono scese sul prato dello Zandegiacomo per il consueto riscaldamento pre gara. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio della gara.

Tutto pronto allo Zandegiacomo per Lazio - Primorje, quarta e ultima amichevole stagionale dei biancocelesti nella splendida cornice di Auronzo di Cadore. Dopo la seduta d'allenamento svolta questa mattina, in quello che è il sedicesimo giorno di ritiro, la squadra di Maurizio Sarri è pronta per scendere nuovamente in campo. Il fischio d'inizio è fissato alle 18. Nel frattempo, le tribune dello stadio si stanno riempiendo con i tifosi arrivati tra le Tre Cime di Lavaredo per seguire i calciatori.