RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Non avevamo energie, sconfitta inevitabile"

Brutta prestazione della Lazio a Bologna e stop pesante per la classifica. Dopo le belle vittorie contro Roma e Lokomotiv Mosca la squadra di Maurizio Sarri esce sconfitta dal Dall'Ara per 3-0 in fondo a una partita sbagliata da tutti i punti di vista. Il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa, analizzando la pesante sconfitta. Qui per il video: VIDEO

L'abbiamo vista discutere spesso col quarto uomo durante le gara e poi portare via Reina a fine gara. Cosa non vi ha convinto nell'arbitraggio e nella gestione della gara?

"Lasciamo perdere perché si va in particolari che c'entrano poco con la partita. La partita l'abbiamo persa da soli, ho visto entrare una squadra senza energie nervose. Abbiamo fatto una partita passiva, era inevitabile la sconfitta. Poi non mi piacciono alcuni atteggimenti degli arbitri, ma ha poco a che fare con la partita".

Assenza di Immobile?

"Secondo me non c'era soluzione neanche con Ciro. La squadra era spenta, senza energie nervosi, mentali e fisiche. La squadra è arrivata a questa partita completamente spenta e va fatta una riflessione. Sotto il profilo tecnico non va considerata la partita per il presupposto".

Con Muriqi titolare non sarebbe stata più opportuna una variazione di gioco per cercare più profondità sulle fasce e arrivare più spesso al cross? Quanto è stata valutata l'ipotesi di Pedro punta centrale?

"Una squadra che gioca palla addosso non riesce a trovare cross dal fondo. Tutto è collegato alla partita passiva fatta. Oggi con l'energia che abbiamo messo nella partita, la parte tattica lasciamola perdere perché non ha nessun significato".