RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Signori si commuove: "Quella volta che i tifosi..." - FT & VD

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 20.00 - L'evento è terminato. Dopo la conferenza Beppe Signori è sceso in campo con i ragazzi facendo foto e firmando autografi, ma soprattutto, nonostante la pioggia, si è messo a disposizione dei piccoli calciatori dandogli importanti consigli su come tirare i calci piazzati.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Tempo di interviste: ecco le parole dello storico bomber della Lazio (QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO).

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Beppe Signori è poi andato direttamente sul dischetto, dove ha calciato un tiro dagli undici metri. Gol e palla in rete, e che classe! (QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO).

AGGIORNAMENTO 18.09 - Sarà Beppe Signori, adesso, a essere premiato dalla società come ringraziamento per la sua presenza e per i suoi insegnamenti a tutti i ragazzi del Miracoli FC: Lo storico 're' della Lazio ha ricevuto una maglietta con il suo nome e numero (11) dietro, come omaggio da parte dei ragazzi.

AGGIORNAMENTO 18.05 - Ora Beppe Signori premierà alcuni ragazzi del Miracoli FC, leggendo le motivazioni che hanno portato questi ragazzi a ottenere il premio.

AGGIORNAMENTO 18.03 -Nel finale Beppe Signori racconta un aneddoto che riguarda Padre Pio: "Io sono definito un benedetto da Padre Pio. Io ebbi un incidente stradale e mi salvai, avevo una maglietta che poi ho messo in tutte le partita, mia madre la fece benedire da Padre Pio. I ragazzi devono essere educati e rispettosi, così nessuno gli potrà dire niente":Nel

AGGIORNAMENTO 17.53 - "Quando ho capito che era il mio momento? La mia famiglia è stato il pilastro che mi ha aiutato nelle difficoltà. Sono stati fondamentali. Nasco da una famiglia povera e questo mi ha dato la spinta. Mi sono sentito in dovere di ripagarli dei sacrifici. Quando sono diventato professionista, guadagnando i primi soldi, gli ho regalato la casa. Il segreto è l'umiltà, il più umile è sempre il più forte". Uno dei mister presenti chiede a Signori con chi si vedrebbe bene oggi in Serie A: "Oggi direi Sarri e Spalletti, che si avvicinano di più a Zeman. Io allenatore? Ho il patentino a Coverciano, preso nel 2010. Oggi comincerò con la mia accademia da Cuneo, per andare poi in tutta Italia".

AGGIORNAMENTO 17.51 - Poi il derby. Impossibile non ricordare quelle emozioni:"La sensazione del derby è pazzesca. Nel mio primo derby penso di aver giocato la partita più brutta della mia vita. Non conoscevo la tensione, già da un mese prima i tifosi mi avvisavano e io lo sottovalutavo, alla fine sono arrivato sfinito. Far gol è veramente bello, mamma mia che bello! Io ho un bel rapporto con i tifosi della Roma, perché non mi sono mai permesso di fare polemiche. Al derby ho fatto, sotto la Sud con i fumogeni, uno dei pochi gol di destro. Il difensore che mi ha fatto più faticare? Ce ne sono stati tanti, anche perché prendevo certe botte..."

AGGIORNAMENTO 17.47 - Si commuove Beppe Signori. L'ex attaccante ricorda il suo periodo alla Lazio e quel giorno, nel '95, quando i tifosi scesero in piazza per farlo restare:"La mia esperienza a Roma è stato amore a prima vista, non sarei mai andato via. Poi nella vita possono succedere delle cose che cambiano i tuoi sogni. Ho avuto la fortuna di essere capitano. Da parte dei tifosi, quando sono scesi in piazza nel 1995 per non farmi andare via, hanno lanciato un grande segnale. Zoff e Cragnotti mi vendettero al Parma, successe un casino infernale e i tifosi scesero in piazza per farmi restare. Questa rimane una cosa, ancora oggi, che mi emoziona (si commuove, ndr). Vedere così tanta gente non vale neanche la vittoria di 10 scudetti. Ringrazio tutte quelle persone, mi hanno dimostrato un amore impagabile":

AGGIORNAMENTO 17.43 - Una delle domande riguarda anche il calcio femminile: "Il calcio femminile sta avendo quello che si merita. Tutte le società più importanti hanno la sezione femminile. Anche le donne hanno il diritto di giocare col pallone. Sarà difficile arrivare al livello del maschile, ma già il fatto che le grandi aziende, come Dazn, trasmettono le partite è un grande punto d'inizio".

AGGIORNAMENTO 17.39 - "Il mio primo gol è stato con il Foggia, molto emozionante. E' come il primo amore, non si scorda mai. Da lì è cominciata la cavalcata per fare gli altri 187. Come si fa la differenza? Il sacrificio, la voglia di migliorarsi e non sentirsi mai arrivati. Questo in qualsiasi mestiere. Bisogna sempre guardare da dove si parte. Non tutti siamo nati per fare i calciatori, ma il sacrificio ti insegna ad affrontare la vita da uomo. L'educazione e il successo sono alla base di ogni grande calciatore". - Poi parla direttamente ai ragazzi - "Studiate e allenatevi! State meno tempo al telefono e magari fate 10 palleggi in più"

AGGIORNAMENTO 17. 35 - Non possono mancare le domande sui rigori da fermo:"Alla base di tutto c'è un grande allenamento, io mi fermavo 1 ora dopo la sessione per allenarmi da solo. Ho iniziato a tirarli da fermo grazie alle freccette. Vedendo come tirano loro, ho notato che ci sono molti punti in comune. Sui rigori non serve la forza, ma la precisione. Loro devono centrare un punto, io lo stesso. Poi non prendendo la rincorsa il portiere non poteva prevedere, io guardavo il ginocchio e quindi capivo dove si buttava" - Poi la Nazionale e Zeman - "Per me è stata una grande soddisfazione. Io ho avuto la fortuna di avere Zeman, il mio maestro e mi mise in mostra agli occhi di Sacchi che necessitava di un calciatore con le mie caratteristiche. A 22 anni essere convocato era incredibile. Essere allenato da Zeman era faticoso, mi ha cambiato la carriera. A Foggia da trequartista mi ha trasformato in attaccante. E' stata la fortuna di molti bomber, uno di questi è Immobile. Sapeva insegnare i tempi di gioco, gli inserimenti, i tagli":

AGGIORNAMENTO 17.31 - Un commosso Signori ringrazia tutti e ricorda l'affetto che i tifosi biancocelesti provano per lui. Successivamente risponde alle domande dei ragazzi presenti: "Io sono cresciuto nelle giovanili dell'Inter, quindi mi ispiravo a Beccalossi. Nell'oratorio dove giocavo, prima del provino contro i neroazzurri, c'era un campo in terra battuta di calcio a 7. Fui scartato a 15 dall'Inter e sono tornato dove sono cresciuto, poi da lì è partita l'ascesa. Io e Inzaghi siamo gli unici ad aver fatto dall'Interegionale fino al Mondiale tutte le categorie. Quindi non è stato facile".

AGGIORNAMENTO 17.30 - Sale sul palco allestito nella palestra del centro sportivo Beppe Signori. La leggenda biancoceleste viene accolto dagli applausi dei bambini presenti e da un video con tutti i gol più belli dell'attaccante. Il tutto accompagnato dal noto coro 'E segna sempre lui' (CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO PER IL VIDEO).

"Costruire campioni non solo in campo, ma anche nella vita". Questo è l'obiettivo che si è posto il Miracoli Football Club, società che questo pomeriggio ha invitato l'ex bomber della Lazio, Beppe Signori, a incontrare ragazze e ragazzi della scuola calcio. L'evento chiamato 'Perde Solo Chi Si Arrende', come si legge nel comunicato ufficiale, sarà diviso in due momenti: una prima parte in palestra dove avverrà il confronto tra Signori e i ragazzi e una seconda in campo per un allenamento. Nel corso dell'incontro, inoltre, verrà donato in collaborazione con Progetti del Cuore, un ducato 9 posti, predisposto anche al trasporto di ragazzi con disabilità, per accompagnare ragazzi e ragazze a fare ciò che amano, giocare a calcio. Una giornata, dunque, speciale da una parte per l'idolo del popolo biancoceleste, ma soprattutto per i ragazzi che avranno l'onore e la possibilità di confrontarsi con chi ha fatto la storia della Lazio. Il tutto nell'insegna dei valori, sportivi, ma soprattutto etici ed educativi del calcio.