RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Vecino: "Il ritorno sarà più difficile dell'andata"

Di fianco a Marco Baroni c'è Matias Vecino. Il centrocampista della Lazio interviene in conferenza stampa a Formello per presentare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Di seguito le sue dichiarazioni.

A che punto sei del tuo recupero?

"Credo che abbiamo lavorato in modo giusto. Ho fatto diversi minuti, mi sono sentito meglio di quello che pensavo. Per arrivare a 90 minuti ci vuole tempo. Mi sento bene, sono soddisfatto al momento".

Quanto ci tenete all'Europa League?

"È una competizione bellissima. Adesso che siamo a una partita dai quarti di finale si sente nell'ambiente l'importanza. Noi siamo concentrati su domani, a passare il turno, poi penseremo alle altre partite".

Che insidie porta la gara di domani?

"Non ci sono partite semplici. Il più grande errore sarebbe pensare di essere già passati, non è così. Dobbiamo passare il turno vincendo. La partita di domani è più difficile dell'andata".

Come ti vedi nella squadra?

"Con il passare degli anni mi rendo conto che posso aiutare gli altri, non solo in campo ma anche durante la settimana. Cerco di farlo sempre, di essere un sostegno per tutti qui alla Lazio, lo sento come una responsabilità".

Hai pensato al tuo futuro? Sei in scadenza...

"Io qua sto bene, la mia famiglia qui è felice e contenta. Poi ne parleremo sicuramente, ogni cosa al suo tempo".

Che pensi della nuova formula dell'Europa League? Pensate di riuscire ad arrivare fino in fondo?

"Ogni turno che passa senti la finale più vicino.La formula è diversa, a me piace giocare contro le stesse come era prima. Non mi piace tanto affrontare tutte formazioni differenti".

Preferisci giocare a due a centrocampo o a tre?

"A me piace giocare, poi se devo farlo 20 metri più avanti o dietro mi cambia poco. Dipende anche dalle caratteristiche dei compagni, con Rovella e Guendo so che devo avanzare più io".

Un pensiero su Belahyane appena arrivato?

"Belahyane mi ha sorpreso nella partita d'andata contro il Verona, ne avevo parlato con Pedro in panchina perché non lo conoscevo. Ha bisogno di tempo per adattarsi perché è giovane, ma sono sicuro che darà risultati alla Lazio".

Un commento sulle condizioni del campo dell'andata? Domani sarà meglio...

"Il campo non era buono, si prestava a una partita più fisica e sporca. Loro lo sapevano fare. In un prato in condizioni migliori per noi può essere meglio".

Vista l'assenza di Castellanos ti verrà chiesto un maggior contributo in area di rigore?

"Io cerco di vedere gli spazi, qualcuno deve andare a riempire l'area se la punta si abbassa. È una questione di movimenti e di capire le situazioni".

Sentite il derby a distanza con la Roma?

"Adesso sinceramente no, prima degli ottavi sì. Era possibile, poi non c'è stata. Al derby di campionato manca ancora molto".