RIVIVI LA DIRETTA - Sorteggio Conference League: l'avversaria della Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 14:22 - Doppia sfida contro i romeni del Cluj per la Lazio. Di seguito le date del doppio confronto.

Lazio-Cluj, giovedì 16 febbraio, Stadio Olimpico

Cluj-Lazio, giovedì 23 febbraio, Stadio Constantin Rădulescu

AGGIORNAMENTO ORE 14:19 - Ecco tutte le partite dei playoff di Conference League:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

LAZIO-CLUJ

Bodo/Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro-1

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado

Ludogorets-Anderlecht

14:18 - Per forza di cose, l'ultimo scontro sarà Ludogorets-Anderlecht.

14:17 - Lo Sheriff Tiraspol viene sorteggiato con il Partizan Belgrado.

14:16 - L'AEK Larnaca se la vedrà con il Dnipro-1.

14:15 - Quinta partita: Braga contro Fiorentina.

14:14 - Quarto incontro: Il Bodo/Glimt sfiderà il Lech Poznan.

14:13 - Tocca alla Lazio. I biancocelesti affronteranno i romeni del Cluj.

14:12 - Seconda estrazione: Trabzonspor contro Basilea.

14:11 - Il primo accoppiamento dei playoff è Qarabag-Gent.

AGGIORNAMENTO ORE 14:09 - Non potranno affrontarsi ovviamente ai playoff squadre della stessa nazionalità. La Lazio, dunque, non potrà affrontare la Fiorentina di Italiano.

AGGIORNAMENTO ORE 14:02 - Ultimi dettagli prima di iniziare l'estrazione. Spiegate, o meglio ripetute, le regole del sorteggio a tutti i dirigenti presenti a Nyon.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Inizia il sorteggio a Nyon. Sarà l'ex Liverpool Vladimir Smicer, testimonial della finale di Praga, a estrarre le palline.

AGGIORNAMENTO ORE 13:50 - Le due date del playoff di Conference League sono 16 e 23 febbraio. La Lazio giocherà la partita d'andata tra le mura amiche dell'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 - Queste le possibili avversarie ai playoff della Lazio: Anderlecht (Belgio), Lech (Polonia), Partizan (Serbia), Dnipro (Ucraina), Gent (Belgio), Cluj (Romania), Basilea (Svizzera).

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Il sorteggio dei playoff potrà essere visto in tv su Sky Sport 24 e in streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa. Gli accoppiamenti saranno ovviamente disponibili anche nella diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

Manca sempre meno all'inizio del sorteggio. Dopo Champions ed Europa, tocca alla Conference League. Lazio e Fiorentina le italiane protagoniste. I viola sono teste di serie, in quanto secondi nel proprio girone, e giocheranno la seconda partita dei sedicesimi in casa. I biancocelesti, invece retrocessi dall'EL, non saranno teste di serie e dunque disputeranno la gara di andata all'Olimpico.

Teste di serie (le seconde della fase a gironi): Fiorentina (Italia), Anderlecht (Belgio), Lech (Polonia), Partizan (Serbia), Dnipro (Ucraina), Gent (Belgio), Cluj (Romania), Basilea (Svizzera).

Non teste di serie (retrocesse dall'Europa League): Bodo/Glimt (Norvegia), Aek Larnaca (Cipro), Ludogorets (Bulgaria), Braga (Portogallo), Sheriff Tiraspol (Moldavia), LAZIO (Italia), Qarabag (Azerbaigian), Trabzonspor (Turchia).

Come funziona il sorteggio?

- Le otto seconde dei gironi di UEFA Europa Conference League sono designate teste di serie; le otto terze dei gironi di UEFA Europa League sono non teste di serie.

- I club della stessa federazione non possono essere accoppiate tramite sorteggio.

- Ogni seconda classificata in Conference, che avrà il vantaggio di disputare la partita di ritorno in casa, verrà accoppiata con una terza in arrivo dall'Europa League.

Cosa succede dopo?

- Le vincenti vanno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime classificate della fase a gironi di Conference League.

- Le perdenti sono eliminate.

Quando si giocano le partite di Europa Conference League?

- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

- Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

- Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

- Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

- Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga.