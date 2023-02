RIVIVI LA DIRETTA - Sorteggio Conference League: la Lazio pesca l'AZ Alkmaar

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Inizia il sorteggio.

Primo accoppiamento: AEK Larnaca - West Ham

Secondo accoppiamento: Fiorentina - Sivasspor

Terzo accoppiamento: LAZIO - AZ Alkmaar

Quarto accoppiamento: Lech Poznan - Djurgården

Quinto accoppiamento: Basilea - Slovan Bratislava

Sesto accoppiamento: Sheriff - Nizza

Settimo accoppiamento: Anderlecht - Villarreal

Ottavo accoppiamento: Gent - İstanbul Başakşehir

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Ospite d'onore di questo sorteggio è il ceco Vladimir Smicer, ex calciatore del Liverpool. È lui l'ambasciatore della competizione giocandosi la finale a Praga il prossimo 7 giugno.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Dopo l'Europa League, ora tocca alla Conference. Tutto pronto alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Tra pochi minuti inizierà il sorteggio degli ottavi di finale. La Lazio di Maurizio Sarri affronterà una di queste otto squadre:

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Palline già disposte per essere inserite nelle due urne dalle quali usciranno gli otto accoppiamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Belgio, Italia e Turchia sono le tre nazioni più rappresentate con due squadre a testa. Complessivamente sono 13 le federazioni presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 - Di seguito le 16 squadre rimaste che, a breve, verranno sorteggiate per comporre gli ottavi di finale di Conference League.

Through to the last 16 ✅



Which team has performed the best?#UECL pic.twitter.com/wpvDQ7LXYC — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 23, 2023

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta del sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. Manca mezz'ora all'inizio della cerimonia che stabilirà gli accoppiamenti del prossimo turno: la Lazio è tra le non teste di serie, quindi andrà ad affrontare una delle otto squadre arrivate prime nei rispettivi gironi. Va ricordato che la squadra di Sarri giocherà la prima gara in casa e anticiperà il match a martedì 7 marzo (sicuramente alle 18.45). Il ritorno invece si svolgerà regolarmente giovedì 16 marzo in trasferta (a meno che non si giochi contro l'İstanbul Başakşehir). Gli orari dei match, che saranno comunicati successivamente, saranno sempre le 18:45 e le 21. Ma andiamo alla scoperta di tutti i dettagli della procedura.

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League 2022/23 avverrà venerdì 24 febbraio alle ore 13:00. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Quali squadre partecipano al sorteggio?

Al sorteggio partecipano 16 squadre:

Vincitrici della fase a gironi

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Cosa succede dopo?

Le vincenti vanno ai quarti di finale di UEFA Europa Conference League.

Le perdenti sono eliminate.

Quando si giocano le partite di Europa Conference League?

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Sorteggio quarti e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023

Dove si gioca la finale di Europa Conference League?

La Eden Arena di Praga (Cechia) ospiterà la finale del 7 giugno. L'impianto è lo stadio di casa dello Slavia Praha.

La vincitrice si qualificherà di diritto alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24 se non qualificato già attraverso la propria competizione nazionale.