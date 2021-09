RIVIVI LA DIRETTA - Svizzera - Italia 0-0, un altro pareggio per gli azzurri

Stadio Jakob-Park di Basilea

Domenica 5 settembre, ore 20.45

Qualificazioni Mondiali 2022

Svizzera - Italia

Dopo il pareggio contro la Bulgaria l’Italia di Mancini questa sera scenderà in campo nella sfida contro la Svizzera in programma alle 20:45. Una gara importantissima visto che le due compagini sono a 10 e 6 punti in classifica nel girone. Queste le scelte definitive dei due ct.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. All. Yakin

FINE PARTITA

90'+4 - Triplice fischio dell'arbitro, si chiude a reti bianche la partita.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

90' - Fuori Barella e Insigne che lasciano il posto a Pessina e Raspadori.

86' - Grande iniziativa di Chiesa che salta Elvedi con un tunnel, lo stende Frei che si prende il cartellino giallo.

85' - Esce Seferovic, al suo posto Zeqiri.

83' - Risponde la Svizzera con una bella ripartenza, Zakaria calcia sul primo palo e Donnarumma mette in angolo.

82' - Ci prova Zaniolo direttamente da corner, attento Sommer.

76' - Entra Verratti al posto di Locatelli.

71' - Altra bella palla di Locatelli per Insigne che controlla bene e calcia con il sinistro, Sommer non si fa beffare e blocca in due tempi.

70' - Fuori Steffen dentro Fassnacht per la Svizzera.

68' - Giallo per Elvedi che entra male in scivolata su Barella.

61' - Yakin opera ben tre sostituzioni: Zakaria per Sow, Garcia per Rodriguez e Vargas per Zuber.

58' - Doppio cambio nell'Italia, fuori Immobile e Berardi per Chiesa e Zaniolo.

56' - Ripartenza della Svizzera con Zuber che va alla conclusione, deviazione di Di Lorenzo e palla in corner.

52' - Jorginho fallisce dagli undici metri, bravo Sommer ad indovinare l'angolo e a bloccare il tiro del centrocampista azzurro che calcia in maniera debole.

51' - Calcio di rigore fischiato in favore dell'Italia per fallo di Rodriguez in scivolata ai danni di Berardi. Il check del Var conferma la decisione dell'arbitro.

46' - Inizia la ripresa, nessun cambio per il momento ma si scaldano Chiesa e Zaniolo negli azzurri.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Finisce qui il primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45'+2 - Ci prova Insigne su punizione da posizione molto defilata, Sommer devìa in calcio d'angolo.

45' - Saranno 2 i minuti di recupero.

41' - Rischia l'Italia sugli sviluppi della punizione con il colpo di testa di Akanji che termina di poco fuori.

40' - Ammonito Chiellini, intervento in ritardo su Steffen.

34' - Vicinissimo al gol Lorenzo Insigne con il suo classico tiro a giro, palla che sfiora l'incorocio dei pali.

31' - Occasione per la Svizzera con il cross dalla sinistra di Steffen deviato da Di Lorenzo che spaventa Donnarumma ma finisce sull'esterno della rete.

18' - Grande palla di Locatelli per Berardi che si trova tutto solo davanti a Sommer ma si fa ipnotizzare dal portiere della Svizzera divorandosi il gol del vantaggio.

13' - Cross basso di Berardi per Immobile che viene incontro e calcia altissimo dai pressi del limite dell'area.

12' - Prima occasione per l'Italia con Immobile pescato bene da Barella ma chiuso al momento della conclusione, sulla ribattuta Insigne strozza troppo la sua conclusione. Nel frattempo si era alzata la bandierina per la posizione irregolare dell'attaccante della Lazio.

5' - Cartellino giallo per Sow a causa di un duro pestone ai danni di Lorenzo Insigne.

1' - Inizia la sfida. La Svizzera muove il primo pallone dell'incontro.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Squadre in campo per il riscaldamento, manca poco al fischio d'inizio.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Svizzera - Italia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri guidano il girone e puntano a staccare proprio gli elvetici secondi in classifica a 6 punti, 4 in meno rispetto agli uomini di Mancini. Il ct si affiderà ancora una volta a Immobile al centro dell'attacco, al suo fianco ci sarà Berardi al posto di Chiesa. Dalla panchina Acerbi sostituito da Chiellini.

