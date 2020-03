RIVIVI LA DIRETTA - Torneo "EPH", Lazio eSports qualificata (a fatica) al 2° turno

AGGIORNAMENTO ORE 22:50 - I quarti di finale dovrebbero giocarsi domani pomeriggio, ma si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società.

AGGIORNAMENTO ORE 22:45 - Il Cagliari batte 1-0 il Sassuolo e vola al secondo posto in classifica. La Lazio chiude il girone quarta, e quindi si qualifica (da ultima) alla seconda fase del torneo Everybody Plays Home. A salvare i biancocelesti è il Parma che colleziona un solo punto nelle gare di ritorno, 4 vittorie su 4 invece per il Cagliari. Il Parma segue la Fiorentina (nel Gruppo A, classifica nelle foto in fondo all'articolo) e saluta la competizione. Di seguito, ecco la classifica del Gruppo B: Inter 16, Cagliari 15, Sassuolo 9, Lazio 8, Parma 5.

AGGIORNAMENTO ORE 22:35 - Cagliari-Sassuolo 0-0 primo tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 22:20 - Altro risultato difficile da digerire per la Lazio eSports, che ha rischiato l'eliminazione. Manca solo Cagliari-Sassuolo. Nel frattempo, in contemporanea alla debacle contro l'Inter, il Parma ha perso 1-4 contro il Cagliari.

FINE PARTITA

90' - Tripletta di Ronaldo, un'altra beffa nel recupero per la Lazio.

80' - PAREGGIO LAZIO! Eusebio fa 2-2, meritato.

70' - Inter vicinissima al 3-1.

62' - Rigore preciso, ma parato. Si salva l'Inter.

62' - RIGORE PER LA LAZIO.

60' - Miracolo di Lloris su Ben Yedder! Lazio vicina al pareggio.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Super gol di Ronaldo, Inter di nuovo in vantaggio.

40' - PAREGGIO DELLA LAZIO! Meritatissimo, gol di testa di Eusebio.

35' - Che occasione per la Lazio! Palla a lato di niente sul destro di Ben Yedder.

33' - Gol dell'Inter. Segna Ronaldo sfruttando un cross da calcio d'angolo.

15' - Buona chance per la Lazio con Ben Yedder, para Lloris.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 22:05 - Inizia il live di Lazio-Inter.

AGGIORNAMENTO ORE 22:02 - Lazio-Inter si gioca subito, sarà l'ultima partita della serata per fabio_ulous. Mancano ancora diversi match per le altre (tranne per i nerazzurri, anche loro all'ultima partita). Bisogna vincere, c'è il rischio eliminazione.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Pareggio amarissimo (e immeritato) per la Lazio eSports, poco cinica nel non chiudere la partita e beffata nel recupero. Intanto, sull'altro "campo", l'Inter perde ancora: 2-0 Sassuolo.

FINE PARTITA

92' - Incredibile pareggio del Parma all'ultimo secondo.

70' - Palla gol enorme per la Lazio con Eusebio, miracolo del portiere del Parma.

53' - EUSEBIO! Lazio di nuovo in vantaggio.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

26' - Traversa Parma con Eusebio, che brivido.

20' - Pareggio del Parma, segna Neymar alla prima occasione utile per i gialloblu.

6' - GOL DELLA LAZIO! Subito in vantaggio i biancocelesti con Ben Yedder, sinistro letale all'angolino.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 - Inizia il live di Parma-Lazio. Sull'altro campo pronta anche Sassuolo-Inter.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 - Inter-Cagliari termina 0-3 per i sardi, che così scavalcano momentaneamente la Lazio in classifica.

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 - Parma-Sassuolo è terminata 0-2. Nel frattempo è partita Inter-Cagliari (0-2 per i rossoblu a fine primo tempo)

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - Con un nuovo 2-0 in 30', l'Inter batte il Parma 4-0 e vola distantissima da tutti. I nerazzurri sono molto vicini a ottenere il primo posto nel girone. Tra poco inizierà Parma-Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:10 - Inter-Parma è ricominciata, si giocherà mezz'ora tenendo conto del 2-0 già accumulato dai nerazzurri nei 70' durante il primo match.

AGGIORNAMENTO ORE 21:05 - Sconfitta dolorosa per la Lazio, che si fa avvicinare in classifica dal Cagliari (a -1). Intanto problemi nell'altra partita. Al 70' di Inter-Parma si è interrotta la connessione sul 2-0 per i nerazzurri, bisogna ancora capire come risolvere la situazione.

FINE PARTITA

80' - Eusebio fa 2-4 Cagliari, sconfitta che non ci voleva.

74' - Torna di nuovo avanti il Cagliari, gol del solito Neymar.

67' - PAREGGIA DE JONG! La Lazio fa 2-2 in rimonta!

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

42' - GOL DELLA LAZIO! Accorcia le distanze Vinicius Jr con un bel tiro a giro.

31' - Raddoppio di Eusebio per il Cagliari, male fin qui i biancocelesti.

12' - Gol in avvio del Cagliari con Lucas Moura a porta vuota, dopo una respinta corta di Neuer.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:47 - Inizia il live di Lazio-Cagliari.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Lazio-Cagliari si può giocare subito, mentre ci sono dei problemi tecnici per l'altra partita.

AGGIORNAMENTO ORE 20:42 - Vittoria importantissima della Lazio di fabio_ulous che così consolida il secondo posto. Adesso tocca a Inter-Parma.

FINE PARTITA

83' - TRE A UNO! Pallonetto delizioso di Ben Yedder dopo un errore della difesa del Sassuolo, partita chiusa.

80' - Doppia grande chance per la Lazio che prima spreca in contropiede e poi si fa parare un rigore in movimento dal portiere neroverde.

56' - TORNANO AVANTI I BIANCOCELESTI! Eusebio fa subito 2-1.

52' - Pareggio del Sassuolo con Mbappé, facile tap-in a porta vuota dopo un palo.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

42' - VANTAGGIO LAZIO! Era nell'aria, dopo tanto pressing Neymar scaraventa in rete una respinta corta del portiere del Sassuolo.

35' - Predominio Lazio, ma ancora nessuna grande occasione da gol.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Inizia il live di Lazio-Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Grande sfortuna per la Lazio eSports che perde contro i nerazzurri dopo aver colpito due legni nei minuti finali di partita. Questa è la classifica aggiornata dopo il girone d'andata: Inter 10, Lazio 4, Parma 4, Sassuolo 3, Cagliari 3. Ora una pausa e poi si ricomincia.

FINE PARTITA

80' - Ancora! Seconda traversa in pochi minuti, questa volta colpita da Ben Yedder.

74' - Traversa Lazio con Eusebio!

70' - Inter tutta dietro, fabio_ulous prova a cercare un varco.

52' - Occasione Lazio! Miracolo di Lloris su Ben Yedder, biancocelesti vicinissimi al gol.

SECONDO TEMPO

Quaranticinque minuti di dominio Inter, serve una scossa.

FINE PRIMO TEMPO

18' - Occasione Inter con Eusebio, bella parata di Neuer.

10' - Gol dell'Inter. Stop e tiro di Ronaldo il Fenomeno dal limite dell'area, subito vantaggio nerazzurro.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 19:47 - Inizia la diretta di Inter-Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Dopo diversi minuti di attesa, di dovrebbe riuscire a giocare.

AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Il giocatore dell'Inter ha difficoltà a entrare nei server online del gioco, ancora problemi tecnici per questa sciagurata Serie A. Virtuale e non.

AGGIORNAMENTO ORE 19:37 - Dopo Inter-Lazio (che sarebbe dovuta iniziare alle 19:30), questo sarà il programma di serata: Lazio-Sassuolo (ore 20:30), Lazio-Cagliari (ore 21:00), Parma-Lazio (ore 21:45), Lazio-Inter (ore 22:30).

AGGIORNAMENTO ORE 19:33 - Inter-Sassuolo è terminata 1-0 in favore dei nerazzurri. Cagliari-Parma è finita invece 0-0.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Cambia nuovamente formazione la Lazio eSport, che scenderà in campo così: (4-3-3) Neuer; Mendy, Boateng, David Luiz, Dalbert; Vieira, de Jong, Vinicius Jr; Ben Yedder, Eusebio, Neymar.

AGGIORNAMENTO ORE 19:27 - Questa sera la Lazio eSports di fabio_ulous dovrà quindi recuperare il match contro i nerazzurri (ultima gara del girone d'andata) e poi affrontare le partite di ritorno del raggruppamento. Nel frattempo, è iniziato il live anche sul canale biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - La prima delle partite di serata è già cominciata, nonostante altri problemi tecnici (lag evidente, l'immagine va a scatti). L'Inter è in vantaggio 1-0 sul Sassuolo a fine primo tempo.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, e benvenuti da Francesco Mattogno alla diretta scritta del torneo "Everybody Plays Home". Lo scorso mercoledì dei problemi ai server online di Fifa 20 hanno interrotto le ultime gare del girone d'andata del Gruppo B, mancavano: Inter-Sassuolo, Cagliari-Parma e Inter-Lazio. Per ora la classifica provvisoria è quella nelle foto in fondo all'articolo. Intanto, il Gruppo A è terminato con l'eliminazione della Fiorentina (passano le prime 4 di ogni girone).