RIVIVI LIVE | PRIMAVERA Roma - Lazio 3-2: prima Kone, poi Sardo. Ma in finale va Guidi

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Primavera 1 TIM | Fase finale, semifinali

Martedì 28 maggio 2024, ore 20:30

Rocco B. Commisso Viola Park, Firenze

ROMA-LAZIO 2-2 (4' Kone, 34' Golic, 49' Sardo, 54' Pagano, 69' Alessio)

ROMA: Marin; Golic, Cherubini, Pisilli, Pagano, Joao Costa (65' Marazzotti (90' Plaia)), Keramitsis, Oliveiras, Mannini (78' Misitano), Alessio (78' D'Alessio), Romano (90' Levak). A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Vetkal, Ivkovic, Graziani. All.: Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza (80' Bedini), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso (71' Napolitano), Bordon (88' Di Gianni); Sardo; Kone (71' Balde), D'Agostini (Sulejmani), Sana Fernandes. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro. All. Sanderra

Arbitro: Andrea Calzavara (sez. Varese)

Assistenti: Glauco Zanellati - Vittorio Consonni

IV ufficiale: Domenico Mirabella

Ammoniti: 10' Dutu (L), 24' Kone (L), 34' Pagano (R), 74' Sanderra (L), 77' Mannini (R), 90+5' Misitano (R)

Espulsi: ///

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce la sfida.

90'+5' Cartellino giallo in favore di Minitano.

90'+4' Cherubini guadagna il terzo calcio d'angolo di fila, guadagnando preziosi secondi.

90'+3' Calcio di punizione in favore della Lazio sfruttato malissimo: la palla arriva senza ostacoli tra i guantoni di Marin.

90'+1' Sanà Fernandes subisce fallo, ma l'arbitro non lo concede. D'Alessio si avvicina, il direttore di gara placa gli animi.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

90' Fuori Marazzotti, dentro Plaia; esce anche Romao al posto di Levak.

89' Ci prova ancora dalla distanza Sardo: la palla finisce al lato della porta.

88' Cambia ancora Sanderra: fuori Bordon, dentro Di Gianni.

88' Proseguendo l'azione, ricrossa Sanà Fernandes all'indirizzo di Napolitano, la palla finisce all'esterno della rete.

87' Calcio d'angolo in favore della Lazio: dalla bandierina c'è Sanà Fernandes, il cross è troppo basso e neanche arriva in area.

86' Calcio d'angolo in favore della Roma: dagli sviluppi del corner arriva la conclusione di Cherubini, ma la palla si perde al lato della porta.

84' D'Alessio in verticale per Misitano, ma l'arbitro fischia la posizione di fuorigioco. Tocca a Magro rimettere la palla in gioco.

80' Fuori Zazza per Bedini in casa Lazio.

78' Cambio Roma: fuori Filippo Alessio, dentro D'Alessio. E poi dentro Misitano per Mannini.

77' Viene ammonito Mannini per perdita di tempo prima di ripartire da fallo laterale.

76' Dutu perde palla, per fortuna l'arbitro vede e fischia il fallo altrimenti la Roma avrebbe avuto tutto lo spazio per arrivare senza problemi alla porta di Magro.

74' Viene ammonito anche l'allenatore della Lazio, Sanderra.

71' Fuori D'Agostini, dentro Sulejmani; fuori anche Di Tommaso, dentro Napolitano. Infine, Balde al posto di Kone.

69' Arriva il vantaggio della Roma: cross di Pisilli, e poi il gol di rovesciata di Alessio, che riesce a concludere al centro dell'area.

68' Si inserisce Marazzotti, finendo praticamente a tu per tu con Magro: per fortuna la conclusione non è precisa, la palla si perde al lato della porta.

65' Primo cambio per Guidi: fuori Joao Costa, dentro Marazzotti.

64' Si occupa del calcio di punizione Alessandro Romano: la palla va di poco sopra la traversa.

62' D'Agostini recupera una buonissima palla, poi serve in verticale il compagno di squadra. Ma la palla è veramente troppo lunga e fuori portata.

58' La Roma si lamenta per un calcio di rigore, che però l'arbitro non concede facendo proseguire il gioco.

57' Ancora palla in mezzo, Sardo la sfiora e arriva a Sanà Fernandes, che pretende troppo: finisce altissima sopra la traversa.

56' Calcio di punizione in favore della Lazio: Sanà Fernandes, marcato da due calciatori, finisce a terra.

54' Arriva il 2-2 della Roma, che porta la firma di Pagano. Il giallorosso se la porta sul sinistro e tira a incrociare. Risultato nuovamente in parità.

52' Di Tommaso per D'Agostini ma la palla è corta e non può arrivarci.

49' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! La Lazio è di nuovo in vantaggio: la conclusione, dalla lunga di distanza, è quella di Jacopo Sardo!

46' Calcio d'angolo in favore della Roma: la palla passa lungo tutta l'area senza però trova il colpo di testa di nessuno.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Roma - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Roma-Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Pagano si gira e calcia in porta: per fortuna la palla si perde alta sopra la traversa.

41' Molto bravo Sanà Fernandes a intervenire in fase di copertura, poi arriva l'intervento di Golic a fermare la progressione.

39' Milani si occupa del calcio di punizione: è attento Marin, portiere della Roma, a intervenire.

38' Kone viene trattenuto per la maglia, poi finisce a terra. L'arbitro dà solo il calcio di punizione, senza estrarre il cartellino.

34' Azione prolungata della Roma, Ruggeri devia in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva la parata di Magro su Pisilli, sulla ribattuta arriva il gol di Golic che rimette il risultato in parità.

32' Super doppia occasione per la Roma si riportare il risultato in pareggio: palo di Cherubini, sulla ribattuta traversa di Alessio!

31' Calcio di punizione in favore della Roma: la palla viene deviata in angolo. Sarà corner per i giallorossi.

29' Oliveiras per Pisilli che va alla conclusione da distanza ravvicinata. Magro - attento - interviene alla perfezione.

27' Arriva la conclusione della Roma con Pagano, che però viene deviata: calcio d'angolo in favore della Roma, che rimane in possesso palla.

24' Cartellino giallo anche per Kone, autore del fallo su Oliveiras. Riparte la Roma dal cerchio di centrocampo.

23' Ottima chiusura di Milani su Joao Costa: alla fine il biancoceleste subisce anche fallo. Si riparte da Magro.

21' Prosegue l'azione e cambia il fronte d'attacco: la conclusione di Alessio finisce di poco al lato della porta.

20' Bel cambio campo di Sardo all'indirizzo di Sanà Fernandes che cerca di penetrare in area di rigore, ma finisce a terra.

17' Sanà Fernandes rimane a terra dopo uno scontro di gioco. L'arbitro fa proseguire l'azione, ma quando termina il classe 2006 è ancora a terra.

15' Viene fermato Pagano da Milano, poi la palla s'impenna e finisce direttamente in out. Si riprenderà col fallo lateriale per la Roma. Sugli sviluppi dell'azione, arriva anche il tentativo di Golic che però viene murato dalla retroguardia della Lazio.

14' Cherubini ci prova dalla distanza: la sua conclusione, però, si perde alta sopra la traversa.

12' La Roma si avvicina alla porta difesa da Magro: Cherubini di tacco per Oliveiras, che mette la palla al centro dell'area. Il tiro di Mannini si perde tra le braccia del portiere.

10' Entrata dura di Dutu su Pagano, e cartellino giallo nei confronti nel difensore biancoceleste. Con l'ammonizione rimediata, non potrà essere a disposizione dell'allenatore per l'eventuale finale.

8' Sulla palla Milani e Sanà Fernandes: calcia quest'ultimo, ma colpisce la traversa!

7' D'Agostini lancia Sanà Fernandes che cerca di accentrarsi, ma subisce fallo. Sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

5' GOOOOOOOOOL! Arriva il vantaggio della Lazio: da calcio d'angolo, arriva la spizzata di D'Agostini ma poi è Kone a mettere la palla alle spalle del portiere!

4' Lazio ancora in attacco: ci prova Sanà Fernandes, ma il tiro viene deviato in angolo.

2' Calcio di punizione in favore della Lazio: palo di Bordon e, sulla respinta, arriva il colpo di testa di Ruggeri che però viene parato da Marin.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Continua il percorso della Lazio ai play-off scudetto. La Primavera biancoceleste ha pareggiato ai quarti di finale contro il Milan, ma ha staccato di diritto il pass per le semifinali poiché aveva terminato la regular season in una posizione superiore in classifica. Quello di oggi per la squadra di Sanderra non sarà soltanto il potenziale penultimo passo verso la vittoria del campionato, ma sarà anche l'ennesima occasione per mettersi alla prova in una gara che non sarà mai come le altre: il derby. I giallorossi, secondi in classifica, iniziano direttamente il loro cammino dalla semifinale di oggi e quindi hanno potuto riposare e prepararsi maggiormente rispetto ai biancocelesti. Pronostici e favoriti a parte, ogni derby è sempre una gara a sé. La vincente andrà dritta in finale contro il Sassuolo (che ha battuto 3-1 l'Inter).