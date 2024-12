Roma-Lazio, la vendita dei tagliandi: tutte le info sui biglietti del derby

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noti tutti i dettagli in merito alla vendita dei tagliandi per la partita contro la Roma, padrona di casa, in programma il 5 gennaio, alle ore 20.45. Di seguito il comunicato con i prezzi in fondo all'articolo.

"La S.S. Lazio comunica le date e le modalità della vendita dei tagliandi per la gara Roma-Lazio, in programma il 5 gennaio delle ore 20:45.

1) CURVA NORD – DISTINTI NORD EST E OVEST: FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI DI TUTTI I SETTORI DELLA STAGIONE 2024-2025:

- Dalle ore 12:00 di giovedì 12 dicembre fino alle ore 24:00 di domenica 22 dicembre.

Come accedere alla prelazione:

- l’abbonato in possesso della Tessera del Tifoso 1900 deve inserire il codice che inizia per 032…fino ad arrivare a 12 numeri.

- l’abbonato in possesso della Eagle Card deve inserire il codice che inizia per EAG… fino ad arrivare a 12 numeri/lettere.

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (escluso la Tribuna Monte Mario Ingr. 2-3-4 lat. nord)

2) CURVA NORD – DISTINTI NORD EST E OVEST - FASE DI VENDITA LIBERA:

- Dalle ore 12:00 di lunedì 23 dicembre.

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (escluso la Tribuna Monte Mario Ingr. 2-3-4 lat. nord)

3) TRIBUNA MONTE MARIO (ingressi 2-4-5)

- Dalle ore 12:00 di lunedì 16 dicembre.

- ON-LINE tramite il canale ufficiale web AS Roma.

Attenzione, i predetti settori non sono dedicati esclusivamente ad una tifoseria specifica.

Il settore Monte Mario Lato Nord Disabili non deambulanti in carrozzella più accompagno, saranno in vendita dalle ore 12:00 di lunedì 16 dicembre tramite il Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30). Prezzo complessivo disabile + accompagnatore € 50.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

- Viale dei Gladiatori per i tagliandi Tribuna Monte Mario Nord e Monte Mario Disabili in carrozzella con accompagno.

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest.

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella fase di prelazione abbonati si avrà diritto ad acquistare un solo biglietto mentre, nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.