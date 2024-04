Roma-Lazio, sale l'attesa derby: l'aggiornamento sui biglietti venduti

RASSEGNA STAMPA - Sale l'attesa derby. Dopo il doppio confronto con la Juventus, prima in campionato e poi in Coppa Italia, Tudor dovrà vedersela con la Roma nella sua prima stracittadina. Di fronte gli uomini di De Rossi reduce dal pari a reti bianche sul campo del Lecce. La partita più sentita della Capitale sta per tornare per la terza volta in stagione.

Come riporta Il Corriere dello Sport, sono già stati venduti circa 16 mila biglietti per i tifosi biancocelesti che giocheranno questo derby in trasferta. Curva Nord e Distinti adiacenti quasi sold out, mancano ancora tre giorni al fischio d'inizio e il numero dei presenti è sempre più in crescita. Per il match di ritorno contro la Juve, in programma il 23 aprile all'Olimpico, sono stati staccati più di 20 mila tagliandi.