Roma - Lazio, ultimo atto: dall'esonero dei big al derby degli esordienti

RASSEGNA STAMPA - Tutto pronto per l'ultimo derby della stagione. L'ultimo atto verrebbe da dire. Dopo quello d'andata in campionato e i quarti di finale di Coppa Italia, ecco la conclusione di una stagione che così 'pazza' non si vedeva da tempo sul fronte capitolino. Il secondo posto conquistato dalla Lazio lo scorso anno e la finale di Europa League persa dalla Roma, ricordi di un passato ormai remoto.

La stagione in corso ha portato più dolori che gioie a entrambe, con la conseguenza del doppio cambio in panchina. Prima l'esonero di Mourinho, poi le dimissioni di Sarri. No, non sarà più il derby dei big, quelli che hanno segnato un fetta importante di calcio sia a livello italiano che internazionale.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sarà la stracittadina dei debuttanti. La prima di De Rossi e Tudor, i subentrati che raccontano storie diverse ma parlano la stessa lingua, quella degli ex giocatori di livello. Figure emergenti che vogliono giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi mesi.

