Roma, sviene per la fame in cerca di lavoro: Lotito gli offre un posto

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Aveva perso il lavoro a 60 anni e non era riuscito ad avere una seconda possibilità. Mario, nome di fantasia, incarna tante storie: storie di chi fa fatica ad arrivare a fine mese, storie di chi cerca di mandare avanti la casa e la famiglia in tutti i modi, storie di chi per trovare un lavoro farebbe di tutto, anche camminare per ora a Roma fino a svenire. Così è iniziata la sua storia, raccontata da Il Messaggero, che parla di sofferenza e di un uomo che da giorni non mangiava perché con gli ultimi risparmi cercava di far quadrare tutto per la compagna e il figlio di 12 anni.

Nel quartiere benestante di Roma Prati aveva pensato che qualcuno potesse aprirgli una porta, uno spiraglio, e invece il suo corpo ha ceduto. Mario è stato soccorso dalla Polizia di Roma Capitale che dopo aver saputo la sua storia ha avviato subito una raccolta alimentare per aiutarlo. Dopo poco ecco la svolta: la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, e moglie del presidente Lotito dopo aver letto la sua storia ha deciso di contattarlo, insieme al presidente della Lazio, per offrirgli un lavoro.

Finalmente tutti gli sforzi sono stati ripagati, e oggi Mario farà il colloquio per ottenere quel lavoro tanto agognato e che permetterà a lui e alla sua famiglia di vivere senza il peso di non sapere come arrivare a fine mese. "Farei di tutto per avere un lavoro, anche cambiare squadra ovviamente, perché io tifo Juve", ha scherzato il 60enne che ora grazie al patron biancoceleste potrà iniziare una nuova vita.