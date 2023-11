Salernitana - Lazio, altro record per Immobile: il dato in trasferta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

A Salerno l'ha sbloccata Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha trasformato il calcio di rigore assegnato da Prontera verso la fine del primo tempo dopo il fallo di Gyomber. Per il numero 17 si tratta del centesimo gol realizzato in trasferta: è il primo in assoluto a riuscirci nel massimo campionato italiano. Dal 2012/13, solo tre giocatori hanno fatto meglio di lui fuori casa nei top 5 campionati europei: Messi (124 gol in Liga), Lewandowski (116 in Bundesliga) e Kane (112 in Premier League).