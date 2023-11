Salernitana-Lazio, i tifosi allontanano la squadra dal settore ospiti - VIDEO

Un'altra sconfitta in trasferta per la Lazio che non riesce davvero a cambiare marcia. Pessima prestazione per gli uomini di Sarri che cadono contro la Salernitana, ultima in classifica e che non aveva ancora mai vinto in campionato. Al vantaggio iniziale di Immobile rispondono Kastanos e Candreva. L'Arechi esplode di gioia al triplice fischio, dal settore ospiti invece scatta la contestazione. Immobile e compagni si stavano avvicinando allo spicchio di tifosi laziali che però hanno rispedito indietro la squadra con un coro e un appello abbastanza esplicito: "Tirate fuori le palle!".

CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO