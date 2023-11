Salernitana - Lazio, le probabili formazioni: spazio a Kamada, Zaccagni...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è chiamata alla continuità. Maurizio Sarri studia le migliori mosse per frenare la voglia di riscatto della Salernitana, per la partita in programma all'Arechi questo sabato alle 15.00. Recuperati Kamada e Zaccagni: il primo prenderà il posto di Luis Alberto squalificato, il numero 20 invece verrà convocato, riaggregato solo ieri ai compagni dopo la distrazione al collaterale del ginocchio destro. Al posto di Zaccagni, Sarri sceglierà uno tra Isaksen e Pedro, con lo spagnolo in vantaggio sul danese. Centrocampo. Vecino tornerà direttamente contro il Cagliari, oggi ha lavorato a parte, salvo poi riunirsi per le prove tattiche. A completare il terzetto in mediana, Guendouzi a destra, Kamada a sinistra, mentre in regia il dubbio è tra Cataldi e Rovella. L'ex Monza oggi assente, non si è visto in campo con i compagni, ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio per sabato.

In difesa, Sarri non potrà contare né su Casale, fermo per un problema all’adduttore, né su Romagnoli. Al suo posto, si tiene pronto Mario Gila. Sulle fasce favoriti Lazzari e Marusic. In attacco, spazio a Immobile dopo le due settimane di allenamento che hanno concesso al capitano di allenarsi con continuità senza intoppi. Ai suoi lati, Felipe Anderson e Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA - LAZIO:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: Inzaghi F.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.