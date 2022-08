Sampdoria-Lazio, Romagnoli chiede il cambio a Sarri: ecco il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - LaLazioSiamoNoi.it

È in corso la sfida tra Lazio e Sampdoria che, lentamente, sta volgendo al termine con i biancocelesti sempre in vantaggio per 1-0. All'80' Maurizio Sarri è costretto al cambio forzato, su richiesta di Alessio Romagnoli. Il centrale ex Milan, infatti, avrebbe accusato un indurimento dell' adduttore che lo avrebbe portato a chiedere la sostituzione in maniera preventiva, evitando così problemi più gravi. Romanoli, infatti, è tra quei giocatori fino a oggi mai sostituiti e ha accusato la fatica delle sfide ravvicinate.