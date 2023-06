Sarri e il ciclismo: "Moser il mio idolo. Tra la Parigi-Roubaix e la Champions..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In un’intervista che sarà pubblicata domani da Eurosport per la rubrica “A ruota libera”, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche del suo amore per il ciclismo, rivelando alcuni aneddoti legati proprio a questa sua passione. Di seguito un'anteprima delle sue parole: “La fulminata per il ciclismo me l’ha data Francesco Moser. Quando giocavo facevo il calcolo delle ammonizioni per essere squalificato il giorni della Parigi-Roubaix. Tra questa gara ed una finale di Champions guarderei sicuramente la prima".

TORNA ALLA HOMEPAGE