Sarri, Simeone e quello scambio di frecciate: "Mi alzerei e tornerei in banca"

Lazio pronta a un doppio confronto. Prima la Juve di Allegri, poi l'Atletico Madrid. Di Sarri e Simone ci sono tracce in amichevole e un doppio incrocio in Champions, quando il tecnico allevata la Juventus. Le amichevoli risalgono ad un Atletico-Napoli (2-1) dell’agosto 2017, torneo Audi Cup. E si ricorda un Juve-Atletico (1-2), con Sarri alla guida dei bianconeri, era l’agosto 2019, valeva per l’International Champions Cup. Bisogna tornare al maggio del 2016, invece, alla conferenza stampa di vigilia di Torino-Napoli, per risalire a un concetto espresso da Mau sul Cholismo. Chiamato a commentare il passaggio del turno dei Colchoneros dopo l'1-0 e il 2-1 contro il Bayern Monaco, Sarri si espresse in questo modo: "Il Cholismo? Ognuno pensa il calcio in base a come lo concepisce. Certo, se vedessi la mia squadra fare difesa e contropiede dopo trenta minuti mi alzerei e tornerei in banca perché non mi divertirei". Poi la precisazione: "Ho grande stima di Simeone e so che giocare contro la sua squadra è qualcosa di estremamente problematico".

Sarri e Simeone, dopo l’amichevole dell’agosto 2019, in gara ufficiale si sono sfidati il 18 settembre 2019 e il 26 novembre 2019, nei gironi di Champions. All’andata fu 2-2 a Madrid, la Juve vinceva 2-0, si fece raggiungere nel finale. Al ritorno vinse 1-0. Alla vigilia del match dell’Allianz, Simeone si lasciò scappare questo concetto, riporta Corriere dello Sport, forse una risposta tarda al concetto espresso da Sarri nel 2016: "Lavoriamo per i risultati, poi che arrivino con dieci o cinquanta passaggi corretti non ci importa".

